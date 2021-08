Super Glitter Rush pour Android est l’enfer de balles frénétique et coloré dont vous avez besoin pour jouer

Super Glitter Rush est peut-être le nom le plus approprié possible pour un jeu comme celui-ci, alors bravo à l’équipe de développement pour avoir choisi de frapper ce clou sur la tête. Une montée de sucre, une montée d’adrénaline, le sang qui vous monte à la tête dans un accès de rage. Quoi que vous imaginiez lorsque vous lisez le titre “Super Glitter Rush”, vous avez probablement raison sur l’argent.

Coloré, bruyant et souvent exaspérant, Super Glitter Rush est un enfer scintillant nominé pour le festival des jeux indépendants de cet été, organisé par Google Play. Bien qu’il manque de toute sorte de profondeur narrative, Super Glitter Rush fait son travail d’être bourré d’action du début à la fin avec une approche unique du genre bullet-enfer. En conséquence, l’expérience intense se retrouvera probablement bientôt sur notre liste des meilleurs jeux Android.

Là où Glitter Rush brille vraiment pour moi, c’est dans sa présentation. Un régal pour les yeux et les oreilles, Glitter Rush présente un pixel art exceptionnellement audacieux et un absolu tueur bande-son chiptune. Même juste la musique du menu claque ! Les conceptions de personnages elles-mêmes sont un mélange d’excentriques et d’adorables, et il existe une bonne variété de personnages jouables que vous pouvez débloquer, qui ont chacun leurs propres capacités spéciales.

Super Glitter Rush propose des pixel art exceptionnellement vibrants et une bande-son chiptune que vous aurez envie d’écouter toute la journée.

Le gameplay de base est le même, peu importe comment vous le découpez. Votre personnage se déplace d’un côté à l’autre en bas de l’écran, contrôlé uniquement par un joystick virtuel à l’ancienne et un bouton virtuel qui semblent tous deux avoir été arrachés directement d’une borne d’arcade. Cela ne pourrait pas être plus simple : il vous suffit de faire glisser votre joystick d’avant en arrière pour vous déplacer et d’appuyer sur votre seul bouton pour tirer votre faisceau laser (ou quoi que ce soit).

Votre ennemi est positionné en haut de l’écran, à la manière de Space Invaders, et règnera sur vous un chaos absolu. Il n’y a pas vraiment de “niveaux” dans Super Glitter Rush au sens traditionnel du terme. Il s’agit davantage d’un jeu de course aux boss où vous vous frayez un chemin à travers les 30 boss du jeu, qui sont tous aussi mignons et originaux que vos personnages principaux.

L’esquive est une grande partie de l’équation pour éliminer ces méchants, oui, mais la stratégie plus large réside dans le fait que votre personnage a une durée de vie limitée et un compteur qui doit être construit pour tirer vos attaques. Si vous remplissez votre compteur à fond, vous pouvez également utiliser une attaque spéciale totalement dingue. L’astuce est que votre compteur se remplit en collectant des gemmes que les patrons lâchent, représentées par des attaques de couleurs différentes entrecoupées des autres qui vous sont tirées.

Balayer les attaques du boss avec vos propres explosions augmente la puissance d’attaque et crée de l’espace pour vous permettre de survivre aux vagues d’assaut venant en sens inverse.

Vous devez également prendre en compte le fait que vos attaques sont rendues plus puissantes en récupérant les propres balles de l’ennemi lorsque vous tirez vers le haut. Donc, si je suis sur le point d’être submergé par une tempête de grêle, je sais que je ne peux pas esquiver, je devrais lancer une attaque au bon moment qui ramasse une énorme partie des balles du boss, accomplissant deux choses. Premièrement, cela me laisse une ouverture pour ne pas être détruit, et deuxièmement, cela renforce votre propre attaque. Le but du combat est de chronométrer vos attaques pour ramasser autant de balles ennemies que possible avec vos propres attaques, gagnant ainsi plus de contrôle sur l’espace et vous donnant de la puissance.

Le seul reproche que j’ai contre le jeu est que parfois le joystick virtuel ne va pas dans la direction dans laquelle je suis certain d’avoir glissé. La façon dont vous devez glisser d’avant en arrière est très capricieuse, et je suis mort plus d’une fois de un faux pas de contrôle. Peut-être s’agit-il simplement de blâmer le contrôleur, mais j’ai des problèmes similaires même sur l’écran du menu, donc resserrer cette réactivité serait une bonne idée.

Super Glitter Rush ne prétend pas être autre chose que ce qu’il est : un jeu d’arcade amusant et intrigant. Je peux l’apprécier. C’est aussi une grande valeur car c’est en fait gratuit! Un très bon jeu Android gratuit, en plus. Vous pouvez cependant payer pour supprimer les publicités et soutenir le développeur, ce que je suis toujours enclin à faire (surtout en ce qui concerne les indépendants). Gratuit à essayer et très facile à utiliser, Super Glitter Rush vaut le coup !

