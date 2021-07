Super hit ! Occupation complète des nouvelles voitures Vistadome d’Indian Railways sur la route Yesvantpur-Mangaluru ; Regardez des fonctionnalités intéressantes

Depuis le début des services d’autocars Vistadome, le taux d’occupation des autocars Vistadome a dépassé les 100 % la plupart des jours.

Les autocars Vistadome sur la route Yesvantpur-Mangaluru sont très demandés ! Indian Railways, qui a introduit pour la première fois des autocars Vistadome dans South Western Railways sur la pittoresque route Yesvantpur-Mangaluru Junction, connaît une demande massive de la part des passagers. Depuis le début des services d’autocars Vistadome, le taux d’occupation des autocars Vistadome a dépassé les 100 % la plupart des jours. Le 24 juillet 2021, le transporteur national a enregistré la réservation la plus élevée d’autocars Vistadome dans les deux sens : 119 % depuis Yesvantpur et 120 % depuis Mangaluru, a confirmé South Western Railways à Financial Express Online. Plus tôt ce mois-ci, les voitures Vistadome ont reçu le numéro de train 06211/06212, le numéro de train 06575/06576 et le numéro de train 06539/06540.

L’autocar Vistadome couvre une distance de 413 km de Yesvantpur à Mangaluru. Pour un meilleur confort de conduite, les bogies ont été équipés d’une suspension à ressort pneumatique dans l’étage secondaire. A l’intérieur de la voiture Vistadome, les grandes baies vitrées et la verrière ont été équipées d’une opalescence à commande électrique. Il dispose d’un toit transparent permettant aux passagers voyageant d’avoir une vue panoramique de leur voyage en train. Il y a aussi un salon d’observation avec une grande fenêtre à une extrémité. L’autocar est équipé d’un système de sonorisation et d’information sur les passagers basé sur le GPS. Les sièges inclinables haut de gamme de conception ergonomique peuvent pivoter jusqu’à 180 degrés, permettant aux passagers de profiter de vues spectaculaires dans toutes les directions pendant le voyage. Pour chaque passager, une prise de charge est prévue sous l’accoudoir du siège.

Outre ces fonctionnalités, le système de divertissement a également été intégré avec des écrans d’affichage numérique et des haut-parleurs pour les mélomanes. En outre, une installation Wi-Fi « contenu à la demande » est fournie aux passagers sur leurs gadgets personnels. Les portes ont une entrée plus large pour les passagers de Divyangjan en fauteuil roulant. Des portes coulissantes automatiques ont été prévues à l’entrée du compartiment des deux côtés. L’autocar Vistadome a également été équipé d’un panneau de destination à LED de type encastré, d’intérieurs d’autocars et de panneaux FRP de conception esthétique, de porte-bagages à plusieurs niveaux en acier inoxydable à l’extérieur de la zone des passagers, de bio-toilettes modulaires, de vidéosurveillance, de détection automatique d’incendie avec système d’alarme, mini cellier, espace de service comprenant four micro-ondes, hotte, cafetière, réfrigérateur, refroidisseur de bouteilles et lavabo.

