Super League européenne de football: horaires, équipes et format

19/04/2021

Allumé à 11h04 CEST

Alvaro Hernandez

La nuit dernière était l’histoire du monde du football. 12 équipes européennes ont présenté une nouvelle compétition, la Super League. AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelone, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF et Tottenham Hotspur ont rejoint en tant que clubs fondateurs.

En plus de ces grands Européens, trois autres seront également invités, qui feront partie des équipes fondatrices du championnat et joueront toujours cette compétition, conçue comme un tournoi européen à jouer pendant la semaine. Il y a encore des doutes sur le début de ce championnat, mais Josep Pedrerol, l’hôte de «El Chiringuito», a été très clair à ce sujet. “Je prends pour acquis que la Super League commence en août”, a commenté le présentateur de «El Chiringuito». Cela signifie que le football commence plus tôt, et que la pré-saison est plus exigeante pour démarrer ce nouveau championnat.