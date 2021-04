Super League européenne, dernières actualités et réactions de l’UEFA, de la FIFA et du monde du football

19/04/2021

Lors de la confirmation de la création de la Super League européenne de football, qui comptera 15 clubs d’entraînement, le monde du football a été plongé dans une situation de «chaos», où le format et les ligues elles-mêmes, telles que nous les connaissons actuellement, pourraient changer en bref.

Rubiales: “Nous continuerons à rechercher le bien général”

lunjes Rubiales, président de la Fédération espagnole de football (RFEF) et membre du comité exécutif de l’UEFA, a assuré depuis Montreux (Suisse) qu’ils continueront à “écouter tout le monde, et à rechercher le bien général et pas seulement celui de quelques-uns”.

Rubiales a indiqué que l’annonce par douze des principaux clubs européens de créer une Super League a provoqué une situation qui “exige le meilleur de tous les niveaux du football. L’UEFA et l’ensemble du football européen sont plus unis que jamais”.

L’UEFA apparaît!

Dans quelques instants, nous aurons des informations sur la position du UEFA après l’annonce de la Super ligue. La comparution du Comité Exécutif de l’organisation a débuté à 14h30 pour présenter son point de vue et également annoncer la nouvelle Ligue des champions que nous aurons à partir de la saison 2024-2025.

Le Portugal, l’un des grands perdants

Le président de la Ligue portugaise, Pedro Proença, assure qu’ils sont “frontalement” opposés à une Super Ligue européenne et au manager de Porto, Jorge Pinto da Costa, exclut la participation des “dragons” à cette compétition.

Villarreal ne croit pas en la Super League

Villarreal a condamné “énergiquement” ce lundi la proposition annoncée de création d’une Super Ligue européenne qu’il a qualifiée de “sécessionniste et élitiste” et qui à son avis “attaque les principes de compétitivité ouverte et de mérite sportif qui occupent la partie la plus profonde de la monde. écosystème du football national et européen “.

Figo: “Ce geste gourmand et insensible sonnerait le désastre”

“Cette soi-disant” Super League “est tout sauf” Super “”, assure Figo, qui affirme qu’il ne sert que “les propriétaires intéressés, qui ont cessé de se soucier de leurs fans depuis longtemps, et avec un mépris total pour le mérite sportif. Tragique.”

Hansi Flick rejette également la Super League

“Je ne pense pas que la Super League européenne soit quelque chose de positif pour le football européen”, a déclaré l’entraîneur du Bayern, en phase avec le positionnement du club. Il l’a assuré en conférence de presse avant le match que son équipe a demain contre Leverkusen.

Ander Herrera, très contre la Super League européenne

Le milieu de terrain espagnol du PSG s’est prononcé lundi contre le projet de création d’une Super League européenne promu par douze clubs puissants, qu’il a accusés de “mettre fin au rêve du football”. «Je suis tombé amoureux du football populaire, du football des supporters, avec le rêve de voir l’équipe de mon cœur rivaliser avec les plus grands. Si cette Super League européenne avance, ces rêves sont terminés », a-t-il commenté.

Boris Johnson: “Je ferai tout ce que je peux pour que la Superliga ne se déroule pas”

Premier ministre britannique s’est engagé ce lundi à «faire tout ce qu’il peut» pour empêcher le projet de Super League européenne de football de «se dérouler comme prévu». “Nous allons examiner tout ce que nous pouvons faire avec les autorités du football pour s’assurer que cela (la Super League) ne se déroule pas comme prévu », a déclaré Johnson dans des déclarations aux médias, qui ont déjà exprimé son opposition à l’idée hier soir.

L’Atlético confirme officiellement son adhésion à la Superliga

L’Atlético a confirmé par une déclaration sur son site officiel son adhésion à la Super League européenne, dans laquelle il serait l’un des trois représentants espagnols avec le Real Madrid et Barcelone, et qui, selon le club rojiblanco, vise à être “les meilleurs clubs de sports de compétition au monde”.

La Fédération belge s’oppose à la Super League

“Nous soutenons l’UEFA et nous nous opposons à l’organisation d’une compétition fermée comme celle convenue entre 12 grands clubs de football européens”, a déclaré l’Union royale belge des sociétés de football-Association sur le réseau social Twitter.

Le Borussia Dortmund rejette également le projet de créer une Super League européenne

La déclaration se lit comme suit, entre autres: “Cet accord garantit que les clubs veulent mettre en œuvre la réforme prévue de l’UEFA Champions League. Tous les membres du conseil d’administration de l’ECA étaient d’avis de rejeter les projets de création d’une Superliga”, a assuré l’exécutif directeur du Dortmund, Hans-Joachim Watzke.

La Hongrie dit que les riches veulent «s’approprier» le football avec la Super League

“La Hongrie soutient l’UEFA et la FIFA, ainsi que la Fédération hongroise de football, dans la défense de l’intégrité des championnats au niveau national ou européen”, a déclaré le Premier ministre, l’ultra-nationaliste Viktor Orbán.

Lineker plaide pour se présenter devant la Superliga

Le football n’est rien sans les fans. Nous l’avons vu clairement au cours des douze derniers mois. Si les supporters résistent à ce projet qui va à l’encontre de la pyramide du football, il peut être arrêté », a-t-il déclaré sur Twitter.

Alex Ferguson se positionne contre la Super League européenne

Ferguson: “Parler de Super League, c’est partir de 70 ans de football européen. Etre joueur d’une équipe provinciale comme Dunfermline dans les années 60 et entraîneur d’Aberdeen, remporter la Coupe des vainqueurs de coupe pour un petit club écossais, c’était comme grimper Everest “, a déclaré Ferguson à ..

L’entraîneur écossais a disputé quatre finales de la Ligue des champions.

Manchester United quitte l’ECA et Ed Woodward, de l’UEFA

Manchester United a quitté l’Association des clubs européens (ECA) et Ed Woodward, l’un des propriétaires du club, a quitté son poste à l’UEFA, suite à la confirmation de la création de la Super League européenne, où il occupera un poste.

