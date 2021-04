Super League européenne, en direct | Dissolution des clubs anglais en Super League

Le maire de Londres demande aux clubs d’écouter les fans

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a demandé aux clubs de la ville impliqués dans la Super League européenne de repenser leur participation à la compétition et d’écouter les supporters.

“Au cours de l’année dernière, j’ai été fier de la générosité des clubs de Londres. Ils ont fourni de la nourriture, des installations médicales et des logements à notre communauté et des toilettes, ainsi que des divertissements à des millions de personnes au moment où elles en avaient le plus besoin”, a déclaré Khan.

“C’est de cet esprit du football dont notre ville est fière, alors il est très décevant que ces clubs envisagent d’entrer en Super League européenne, quelque chose qui va à l’encontre du mérite et d’une concurrence loyale », a-t-il ajouté.

“La Super League est l’antithèse de tout ce que représente le football. Je demande aux clubs de repenser leur participation et d’écouter les supporters, dont dépend votre succès », a déclaré le maire de la capitale britannique.