Super League européenne OFF alors que Chelsea et Man City se retirent et que 12 clubs planifient une réunion – Actualités en direct et réaction sur talkSPORT

Tenez-vous au courant des dernières mises à jour et des réactions aux plus grandes nouvelles du football…

Titres:

La Super League européenne est désactivée alors que les clubs fondateurs se réunissent pour dissoudre l’idée après des manifestations généralisées Petr Cech plaide auprès des supporters de Chelsea alors que des centaines de personnes se rassemblent devant Stamford Bridge pour se rassembler contre la Super League européenne avant le choc de Brighton, Farhad Moshiri, propriétaire d’Everton, a déclaré à talkSPORT que les six grands rebelles de l’Euro Arsenal , Chelsea, Liverpool, Man City, Man United et Tottenham devraient avoir des points déduits par la Premier League Brendan Rodgers dit que Tottenham est un “ club fantastique et énorme ” mais il est très heureux à Leicester alors qu’il rejette les liens et rend hommage à Jose de “ classe mondiale ” Mourinho après avoir limogé Tottenham confirme que Ryan Mason dirigera l’équipe à Wembley pour la finale de la Coupe de la Ligue et restera en charge pour le reste de la saison de Premier League après le limogeage de Jose Mourinho