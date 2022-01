Le match de vendredi entre Chelsea Women et Tottenham a été reporté à la suite d’une épidémie de Covid dans l’équipe de Chelsea. La décision a été acceptée par les deux équipes et la FA et le match sera reporté à une date ultérieure.

Super League féminine : Chelsea Women vs Tottenham reporté

Le match @BarclaysFAWSL de vendredi contre Tottenham Hotspur sera reprogrammé. Plus d’informations ci-dessous. ️ – Chelsea FC Femmes (@ChelseaFCW) 5 janvier 2022

Déclaration du club

Chelsea est arrivé à la conclusion qu’une demande de report du match était nécessaire à la suite de nombreux cas positifs de covid-19 dans son équipe et d’autres joueurs indisponibles en raison d’une blessure.

« Ceux qui ont renvoyé des tests positifs ont immédiatement commencé une période d’auto-isolement conformément aux directives de Public Health England et du gouvernement », a déclaré le club.

« La santé et la sécurité de nos joueurs, du personnel de soutien et des fans restent primordiales. »

« Une date révisée pour le match sera confirmée en temps voulu. Tous les billets existants restent valables. Les supporters qui ont acheté des billets pour les jours de match peuvent demander un remboursement complet au plus tard 48 heures avant la date du match mise à jour. »

Chelsea a également confirmé qu’aucune autre équipe de Chelsea n’a été touchée par cette épidémie.

Le Covid-19 continue de frapper le WSL

Le match de Chelsea contre Tottenham n’est pas le seul match à être impacté par la dernière série de tests. Le voyage de dimanche de Manchester United à West Ham United Women avait été reporté plus tôt en raison d’une suspicion d’épidémie de Covid parmi les joueurs et le personnel.

La FA a déclaré que 40 cas positifs de Covid-19 avaient été signalés entre le 28 décembre et le 3 janvier dans la Barclay’s FA Women’s Super League et le FA Women’s Championship. Il s’agit d’une légère baisse par rapport aux 44 cas positifs de la semaine précédente.

Photo principale

Intégrer à partir de .