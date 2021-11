Super Ligue européenne | Le coup dur du Parlement européen à la Super League

23/11/2021

Le à 17:14 CET

Le projet de Super League européenne présenté par Florentino Perez en avril 2021 dernier, il est actuellement dans une sorte de ‘Etre prêt‘puisque plusieurs des clubs fondateurs ont décidé de faire marche arrière et abandonner le projet. La pression des supporters, ajoutée à celle qui venait de la FIFA elle-même, a précipité la décision. Cependant, la Super League européenne n’est pas complètement morte et la justice a entériné son existence sans préjudice des équipes participantes, actuellement uniquement le FC Barcelone, la Juventus et le Real Madrid.

Malgré le fait que plusieurs mois de refroidissement se soient écoulés autour de la création éventuelle dudit concours, l’Assemblée plénière du Parlement européen a approuvé le Rapport sur la politique sportive de l’Union européenne, un document qui comprend une critique sévère contre la philosophie selon laquelle la Super League européenne a été créée. Par ailleurs, ce rapport rappelle également que la création dudit concours implique une menace pour l’écosystème et la stabilité du sport.

Le vice-président du groupe sportif, Tomasz Frankowski, était chargé d’exposer les grandes lignes du document en séance plénière. Dans ce sens, Frankowski a précisé que L’Europe tentera de promouvoir une série de principes qui entreraient en conflit avec la philosophie de la Superliga, comme indiqué au point 13 du rapport : « Il prône un modèle européen de sport qui reconnaître la nécessité de un engagement solide à intégrer les principes de solidarité, durabilité, inclusion, compétition ouverte, mérite sportif et équité et par conséquent, s’oppose fermement aux compétitions qui portent atteinte à ces principes« .

De même, dans la présentation de l’eurodéputé polonais, une mention directe a également été faite de la Super League : « La Super League européenne était un exemple clair de ce type de performance, que pour le moment, et heureusement, a échoué en raison d’une forte opposition européenne à sa réalisation. En outre, toutes les institutions et parties prenantes doivent être prêtes à reconnaître et à protéger ce qui rend le sport européen si divertissant, populaire et réussi, tout en maintenant ses fonctions sociales. Ces caractéristiques inclure le mérite sportif, la compétition ouverte, l’équilibre compétitif et la solidarité« .