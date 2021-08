Super mardi doux-amer – AS.com

Le Super Tuesday n’était pas tout à fait super. Un jour qui s’est levé pour être aussi doux qu’un mochi, des cupcakes japonais, est resté dans ‘horonigaidesu’. En aigre-doux. L’Espagne a commencé la journée des Jeux de Tokyo avec sept métaux et fini avec dix. C’est pas mal du tout. L’argent du professeur de canoë Teresa Portela est tombé en K1 200, avec 39 ans et un sixième Jeux derrière lui (énorme…), et le bronze de Joan Cardona (23 ans, le plus jeune de l’équipe de voile) en Finn. La Équipe de football, dans une traversée qui a suscité beaucoup d’attentes au Japon, un pays sans grand enthousiasme pour ses Jeux, a battu les hôtes et assuré la deuxième marche du podium.

Mieux vaut donc garder le sucré. Celui de la qualification pour les demi-finales des Hispaniques de handball, qui ont tiré leur expérience pour faire tomber la Suède avec suspense (34-33) et rencontrer le Danemark jeudi. Et surtout avec le match de football pour la finale après battre le Japon de Kubo en prolongation avec un tir magique d’Asensio (0-1). Samedi, finale contre le Brésil. Ceux de Luis de la Fuente ont déjà égalé l’argent d’Anvers 1920 et Sydney 2000. Ils doivent encore se baigner dans l’or, comme lors de cette nuit magique au Camp Nou en 1992 Kiko, Luis Enrique et compagnie.

Les guerriers de l’eau, ceux du water-polo, n’ont pas déçu non plus. Ils seront en lice pour les médailles alors qu’ils accèdent aux demi-finales (contre la Hongrie jeudi à 05h50) après avoir battu la Chine 11-7.

Mais ils auraient pu être plus de joies. En cours de route, ‘La Familia’ (homme) du basket-ball est resté. L’équipe des États-Unis a été ferme contre l’Espagne (95-81) et forcé la dernière danse de Pau (41 ans) et Marc Gasol (36) ont pris place en quarts de finale. En dehors de la remise des médailles. “Je descends”, a confirmé le plus jeune, deuxième derrière le plus âgé. Entre les deux, trois européennes, deux coupes du monde et deux olympiques d’argent et une de bronze. L’or manquait aux Jeux, le plaisir demeure.

Dans la baie d’Enoshima, quatre classes se sont lancées avec des options de médailles en voile, mais seul Cardona a fini par les confirmer. Agrios était aux quatrièmes places de Támara Echegoyen et Paula Barceló en 49er FX et de Diego Botín et Iago López Marra en 49er. La pire des positions, même s’il est si difficile de monter sur le podium. Florian Trittel et Tara Pacheco ont terminé sixièmes en Nacra 17. L’Espagne, qualifiée pour les dix classes, garde encore espoir aujourd’hui avec Jordi Xammar et Nico Rodríguez en 470.

Et dans l’arène Kokugikan, le Des dizaines de « scélérats » (les mots sont de Rafa Lozano, l’entraîneur de boxe) ont laissé Gabriel Escobar sans le bronze en poids mouche. Les juges marocains ont croisé sa route avec des décisions discutables. Mardi doux-amer, mais ce n’était pas mal du tout. Il reste cinq jours. Et beaucoup d’émotions.