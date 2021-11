Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Il y a dix ans, le 3 novembre 2011, Super Mario 3D Land a fait ses débuts sur 3DS au Japon. Ce n’est généralement pas considéré comme une entrée glorieuse de la série Mario – en effet, au moment de la rédaction, il ne figure inexplicablement pas sur notre liste dynamique des 50 meilleurs jeux 3DS – mais plusieurs d’entre nous dans NL Towers J’ai de bons souvenirs de ce titre et je pense qu’il mérite un coup de projecteur pour souligner ce qu’il a fait pour la série et, en effet, son système d’accueil.

Tout d’abord, assurez-vous de regarder la vidéo en haut de notre propre Jon Cartwright, qui fait beaucoup de bons points que nous serons heureux de réitérer ici. Donnez-lui également une montre pour vous rappeler ce qu’était ce joyeux jeu 3DS.

Comme Jon le mentionne, il convient de noter que Super Mario 3D Land a été un contributeur majeur à un projet de sauvetage de la 3DS. Le lancement du système en mars 2011 avait été particulièrement médiocre, surtout si l’on considère son statut de successeur de la très populaire DS. Ses ventes initiales ont été tellement décevantes que Nintendo a pris plusieurs mesures pour stabiliser le navire qui, avec le recul, sont assez étonnantes : Satoru Iwata et d’autres cadres supérieurs ont subi des réductions de salaire importantes ; l’entreprise s’est excusée publiquement pour ses luttes ; la 3DS a bénéficié d’une réduction de prix substantielle après seulement six mois sur le marché, et les premiers utilisateurs ont reçu 20 jeux gratuits – 10 NES et 10 GBA – en guise de compensation, la sélection GBA n’ayant jamais été disponible en dehors de ce qui a été surnommé le « Programme Ambassadeur » . En cette ère actuelle de Nintendo qui profite du succès de la Switch, ce genre d’actions semble en effet très éloigné.

La société a réussi (sans doute) à sauver la 3DS et à inverser cette mauvaise dynamique, le système finissant par connaître de solides ventes cette génération, bien qu’il ne soit toujours pas près de reproduire le succès de DS. Il y a eu la baisse des prix, bien sûr, puis quelques sorties majeures de jeux fin 2011 et début 2012 qui ont stimulé les ventes à l’échelle mondiale.

Chasseur de monstres 3G était énorme au Japon, même si en Occident nous avons dû attendre un certain temps pour Monster Hunter 3 Ultimate; c’était une époque très différente pour cette franchise Capcom en particulier. À l’échelle mondiale, la fin de 2011 a apporté à la fois Mario Kart 7 et Super Mario 3D Land, et le système est passé d’un portable coûteux sans jeux indispensables à une nouvelle console plus abordable et à un cadeau de fête chaud.

De ce trio de jeux (et seulement les deux titres « Mario » en Occident), c’est sans doute seulement Super Mario 3D Land qui a en fait mis l’accent sur la caractéristique principale du système – la 3D stéréoscopique sans lunettes. Au fur et à mesure que l’ère de la 3DS progressait, les modèles 2DS sont apparus et les jeux utilisaient de moins en moins la fonctionnalité, mais Super Mario 3D Land était un des premiers exemples de Nintendo développant activement des jeux pour présenter le concept. C’est un jeu qui est tout simplement meilleur avec ce curseur relevé.

Ce mélange d’imprévisibilité, de créativité et d’effet 3D séduisant a accroché cet écrivain, et ce fut un succès commercial aux côtés de MK7 qui a contribué à élever le système.

Les scènes ont activement produit des moments « woah », avec des angles de caméra et des tâches de plate-forme conçues pour utiliser la profondeur visible et les possibilités de contrôle qu’elles offraient au joueur. Les salles de puzzle prendraient soudain plus de sens en 3D, vous tomberiez dans les profondeurs et viseriez des plates-formes éloignées, et la sensation de déplacer Mario dans un espace réel n’avait sans doute jamais été aussi littérale.

Comme le souligne également notre vidéo du début de l’année, elle mélange différents éléments de Mario de manière unique – certainement à ce moment-là. Adoptant la marque des titres Game Boy Mario, il était rempli d’idées de conception hybrides 2D/3D Mario. Les scènes avaient des astuces et des défis 3D qui ont apporté Super Mario Galaxy à l’esprit, mais s’est terminé avec des mâts de drapeau et avait des améliorations qui seraient permanentes jusqu’à ce que vous soyez touché. La sélection de scène correspond à la Nouveau Super Mario Bros. approche, mais a abandonné la convention des mondes thématiques afin de permettre à l’équipe de développement de faire efficacement tout ce qui lui plaît.

Ce mélange d’imprévisibilité, de créativité et d’effet 3D séduisant a accroché cet écrivain, et ce fut un succès commercial aux côtés de MK7 qui a contribué à élever le système. Pourtant, lorsque nous parlons de jeux Mario et des meilleures entrées, cela est rarement mentionné. Nous n’avons pas l’instinct que cela figure sur les documents de planification de Nintendo pour un renouveau.

Il y a sans doute plusieurs raisons à cela. La première est que c’était assez facile à vivre, donc ceux qui recherchent un défi peuvent se sentir déçus; même les extras à débloquer n’ont pas nécessairement mis à rude épreuve les joueurs expérimentés. Une défense de cela, cependant, est que Nintendo essayait de présenter 3D Mario à un public 3DS qui était peut-être plus jeune ou moins expérimenté. De plus, l’utilisation intensive de l’effet 3D a probablement conduit à des décisions qui minimiseraient le mal des transports et toute autre réaction à l’effet autostéréoscopique. Ensuite, il y a le matériel sur lequel il fonctionnait – la 3DS n’était pas une puissance technologique et afin de générer cet effet 3D, la fréquence d’images de ce jeu était de 30 images par seconde.

3D Land était bien de son temps. Alors que certains d’entre nous étaient à fond sur l’effet 3D, le poussant au maximum à chaque occasion, pour d’autres, c’était un gadget indésirable et inutilisé. En tant que jeu essentiellement conçu avec l’effet à l’esprit, il ne sera naturellement pas cher à ceux qui n’avaient pas le temps pour les charmes des visuels stéréoscopiques.

Néanmoins, nous dirons volontiers que c’est un jeu qui mérite d’être rappelé et hautement considéré. De l’avis de ce scribe, il s’agit d’une petite entrée amusante dans la série qui a vraiment montré ce que cet écran 3DS pouvait faire. Son approche hybride évoluerait vers l’excellente Monde de Super Mario 3D sur Wii U – qui a connu sa renaissance sur Switch aux côtés Fureur de Bowser ces derniers temps. Peut-être que Super Mario 3D Land n’obtiendra jamais une réédition dans ce sens, le concept ne correspondant pas à ces temps distinctement obsédés par le HD/4K. Pourtant, c’est un jeu mémorable à part entière et mérite de se tenir sinon aux côtés de 3D World, alors peut-être de sortir de derrière sa cape.

Il n’a qu’une dizaine d’années, comme le temps passe vite ! – mais à sa manière, Super Mario 3D Land nous rappelle une époque révolue. Une époque où la créativité de Nintendo était inextricablement liée à ses fonctionnalités matérielles, et où Mario était le plus 3D qu’il ait jamais été.

Dix ans plus tard et nous l’aimons toujours, mais que pensez-vous de l’utilisation par le jeu de la fonction 3D du système ? Faites-le nous savoir dans le sondage ci-dessous :

