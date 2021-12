Super Mario 3D World + Fury de Bowser est en vente à son meilleur prix à ce jour

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury est actuellement réduit à seulement 42 $ chez GameStop et Best Buy. C’est le meilleur prix que nous ayons vu depuis le lancement du jeu plus tôt cette année. Et Super Mario 3D World + Bowser’s Fury se trouve être l’un des meilleurs des nombreux jeux créés sur Wii U et qui ont trouvé un moyen de Switch, principalement parce qu’il ajoute un tout nouveau jeu bonus.

Bowser’s Fury est une version en monde ouvert de la plate-forme Mario. Des niveaux thématiques remplis d’objectifs sont dispersés dans tout son monde insulaire, fusionnant essentiellement la structure de cours classique de Mario avec un cadre de monde ouvert. Bowser est très en colère dans Bowser’s Fury, tellement en colère qu’il est absolument énorme et veut tout piétiner et tout réduire en poussière. Mario fait équipe avec Bowser Jr. pour calmer, espérons-le, le petit papa de Bowser. Bowser’s Fury propose une coopération à deux joueurs, et c’est génial pour les jeunes, car le rôle de Bowser Jr. ne nécessite aucune prouesse de plate-forme.

Alors que Bowser’s Fury est une aventure relativement courte, Super Mario 3D World vaut certainement la peine d’être revisité ou vérifié pour la première fois. 3D World est jouable en coopération avec jusqu’à quatre joueurs sur une console, et Nintendo a ajouté de belles améliorations de la qualité de vie telles qu’une vitesse de déplacement accrue.

L’ensemble du package a obtenu un 8/10 dans notre revue Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. « Super Mario 3D World est une joie absolue de l’excellence des plates-formes classiques, et c’est la meilleure version de celui-ci grâce à des améliorations bien calibrées », a écrit Steve Watts. « Bowser’s Fury est particulier et moins raffiné, mais il ose se moquer de ses propres bizarreries et il a un côté créatif sauvage. »

D’autres exclusivités Nintendo Switch sont en vente dans le cadre de la vente des Game Awards. La plupart des offres notables concernent des jeux numériques, notamment The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Link’s Awakening et Splatoon 2.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.