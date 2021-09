Super Mario 64 devient le dernier ensemble Super Mario Lego

Le dernier ensemble Mario Lego est composé de plusieurs ensembles en un. Image : LEGO

Préparez-vous à revisiter Super Mario 64 avec le nouvel ensemble Lego annoncé. Dites bonjour à Lego Super Mario 64 Block.

À l’extérieur, c’est un grand bloc de questions, mais à l’intérieur, il y a quatre niveaux différents de Super Mario 64 : Peach’s Castle, Bob-omb Battlefield, Cool, Cool Mountain et Lethal Lava Trouble. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ils se replient directement dans le bloc, hors de vue.

“Nous savons à quel point les fans de Super Mario ont adoré l’expérience Lego Super Mario et voulaient exploiter encore plus d’éléments du jeu traditionnel en capturant l’expérience de jeu immersive de Super Mario 64”, a déclaré Pablo Gonzalez Gonzalez, concepteur principal chez Lego. Groupe, dans un communiqué.

“Il est difficile d’imaginer l’univers Super Mario sans les niveaux emblématiques du jeu classique pleins de découvertes et de secrets”, a-t-il ajouté. “Avec cet ensemble incroyable, nous nous appuyons sur l’expérience de jeu passionnante de Lego Super Mario, à la fois pour apporter un peu de nostalgie à ceux qui ont joué au jeu vidéo Super Mario 64, mais aussi pour présenter ces merveilleux niveaux à un tout nouveau public des fans de Super Mario.

Regardez-le en action dans le clip ci-dessous :

L’ensemble de blocs en briques comprend 2 064 pièces et comprend des microfigures pour Mario, la princesse Peach et le roi Bob-omb, ainsi qu’un Chain Chomp et plus encore. Je suis un grand fan des microfigs et des petites constructions, donc c’est très cool.

Même sans les petits niveaux, le bloc de questions Lego est un ensemble saisissant à lui seul.

Au prix de 169,99 $, les ensembles seront mis en vente le 1er octobre exclusivement dans les magasins de détail LEGO et LEGO.com. L’année prochaine, les ensembles seront disponibles chez d’autres détaillants.

Au cas où vous l’auriez manqué, consultez les détails précédents de Kotaku sur Lego Luigi ainsi que notre critique de Lego Super Mario ici.