Super Mario 64 LEGO ‘?’ Block révélé, sortie en octobre

Hier, LEGO taquinait son prochain lien avec Nintendo, confirmant que ce serait un grand vieux ?’ Bloquer. Il a maintenant été entièrement dévoilé dans la bande-annonce ci-dessus, et comme vous pouvez le voir, il se déroule pendant un Super Mario 64 thème; il semble prêt à sortir le 1er octobre.

Cela a l’air plutôt soigné, mais vous devrez économiser vos sous ; la liste officielle nous indique un prix de 159,99 £ / 169,99 $.

Il comportera bien sûr divers éléments interactifs et utilisera également les chiffres du set de démarrage précédent; quelques détails officiels sont ci-dessous.

Inclut 10 microfigures LEGO® Super Mario™ : Mario, Yoshi, la princesse Peach et le roi Bob-omb, ainsi qu’un Chain Chomp, Big Bully, Mr. I, Lakitu, un pingouin et un bébé pingouin. Les ? Le bloc mesure plus de 18 cm de haut, de large et de profondeur, et s’ouvre pour révéler 4 niveaux détaillés de Super Mario 64™ : le château de Peach, le champ de bataille de Bob-omb, Cool, Cool Mountain et Lethal Lava Trouble. Pour un jeu interactif, ajoutez la figurine LEGO® Mario™ ou LEGO® Luigi™ des cours de démarrage 71360/71387 (vendus séparément) et récupérez 10 étoiles puissantes cachées pour révéler des réactions secrètes et plus encore. Cet ensemble de construction LEGO® de 2064 pièces à collectionner est un cadeau d’anniversaire, un cadeau de vacances ou une surprise pour les fans de Super Mario 64™, les joueurs et les amoureux de tout ce qui est rétro.

Images : LEGO / Nintendo

Image : LEGO/Nintendo

Comme indiqué précédemment, la série LEGO Super Mario a été un énorme succès pour la société danoise et Nintendo. Alors que Mario est toujours au centre, beaucoup d’entre nous rêvant de collaborations avec d’autres franchises – hum, The Legend of Zelda, par exemple – peuvent rêver avec un peu d’optimisme.

Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce ‘?’ Block et son thème Super Mario 64 ; tu comptes t’éclater dessus ?

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.