‘Super Mario 64’ se vend 1,5 million de dollars aux enchères ⋆ 10z viral

Selon BBC News, une copie scellée de Super Mario 64 pour la Nintendo 64 s’est vendue aux enchères pour 1,5 million de dollars.

Il n’y a jamais eu de meilleure utilisation de ce gif :

via GIPHY

Super Mario 64, sorti en 1996, était un titre de lancement pour la Nintendo 64. Le jeu allait devenir le jeu le plus vendu pour la console avec près de 12 millions d’exemplaires vendus. Au fil du temps, le jeu connaîtrait une poignée de rééditions et préparerait le terrain pour les futurs titres 3D Mario (et, sans doute, d’autres jeux de plateforme 3D), cimentant sa place dans l’histoire du jeu vidéo.

À présent? Le jeu entre à nouveau dans l’histoire.

🎉#HERITAGELIVE #WORLDRECORD !! Super Mario 64 – Wata 9.8 A++ Sealed, N64 Nintendo 1996 USA vient de se vendre pour 1 560 000 $ à #HeritageAuctions, dépassant la barre précédente de 870 000 $, fixée vendredi à Heritage pour The Legend of Zelda ! https://t.co/SUgiijkkzL#SuperMario #Nintendo #N64 #WATA pic.twitter.com/rHpTuZl95l – Enchères du patrimoine (@HeritageAuction) 11 juillet 2021

Il y a plusieurs choses qui rendent cette vente phénoménale, en plus de l’évident “Holy SHIT 1.5 MILLION DOLLARS?!” Tout d’abord, il y a le fait qu’Heritage Auctions vient de vendre un autre classique de Nintendo pour une somme d’argent substantielle il y a quelques jours. La version NES originale de The Legend of Zelda s’est vendue 870 000 $ vendredi, ce qui en fait, selon la BBC, le jeu le plus cher du monde… jusqu’à hier.

Contrairement à Super Mario 64, cet exemplaire de The Legend of Zelda devait se vendre très cher. La BBC écrit : « On s’attendait à ce qu’elle atteigne un prix élevé car cette copie appartenait à une première série de production, ce qui en fait l’une des toutes premières à exister encore. Heritage Auctions a déclaré qu’à sa connaissance, un seul exemplaire de production antérieur est connu et pourrait ne jamais être mis en vente. ‘Cette copie [is] la première copie scellée que l’on puisse raisonnablement espérer obtenir.

Cependant, deux jours plus tard, Super Mario 64 le dépasserait de 630 000 $ !

Eh bien, je pensais que le premier match à un million de dollars était imminent, mais je ne pensais pas que ce serait aujourd’hui… ou ça. pic.twitter.com/jKWRY8sNSq – Chris Kohler (@kobunheat) 11 juillet 2021

Comme beaucoup l’ont souligné, Super Mario 64 n’est pas un jeu rare, même scellé.

Jésus. C’est inattendu. Il doit y avoir beaucoup plus de copies scellées de ce jeu par rapport au Mario original. – Josh Fairhurst (@LimitedRunJosh) 11 juillet 2021

Cela pourrait vous faire penser que cela a tellement marché parce que c’est une variante rare du jeu, peut-être une avec une erreur d’impression sur la boîte, ou une version qui a dû être rappelée, ou un certain nombre de raisons pour qu’il soit si cher. de l’argent. C’est peut-être comme cette copie de The Legend of Zelda et c’est la première copie scellée sur laquelle on puisse mettre la main.

Mais non, ce n’est pas le cas.

Attendez, ce n’est même pas comme, une erreur d’impression, ou une version bêta rare, ou celle où Yoshi est vu en train de détruire ses reçus compromettants dans le lac ? Juste… 1,5 millième pour l’un des médias les plus populaires et les plus connus jamais créés ? – Mike ‘ALL CAPS’ Sholars (@Sholarsenic) 11 juillet 2021

C’est, honnêtement, juste une copie du jeu en très bon état. La BBC écrit : « La cartouche Super Mario 64 a été classée par la société de collection de jeux vidéo Wata à une note de 9,8 A++, ce qui signifie qu’elle est à la fois dans un état presque parfait et que son sceau est intact et comme neuf.

J’ai pas mal de jeux qui sont comme neufs mais je ne suis pas sûr qu’ils me rapporteraient un jour près de 1,5 million de dollars. Je ne peux même pas imaginer avoir assez d’argent pour envisager d’acheter tout ce qui dépasse le million de dollars, sans parler de quelque chose qui peut être trouvé, scellé, pour beaucoup moins cher. Je ne sais pas ce qui entre dans l’évaluation de la qualité d’un jeu, mais quoi que ce soit, cela me fait un peu regarder de côté l’état dans lequel se trouvent certains de mes jeux.

Qui sait, peut-être que ce jeu assis sur la table de la vente de garage est secrètement un joyau d’un million de dollars.

Moi quand je vends une cartouche Super Mario 64 dans un sac plastique pour 1 560 000 $ pic.twitter.com/gimuT1i1NN – Girl In Heat enregistre un EP (@SpiderInStckngs) 11 juillet 2021

J’entends déjà ma mère crier après mon moi de 13 ans pour ne pas prendre bien soin de mes boîtes de jeu à l’époque, parce que si je l’avais fait, nous serions peut-être millionnaires.

(Photo : Nintendo)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci ? Devenez abonné et soutenez le site !

—Le Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers personne, discours de haine et trolling.—

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]