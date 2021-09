‘Super Mario Bros’ aura un film d’animation en 2022 – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le film d’animation sur le jeu vidéo “Super Mario Bros”, que Nintendo prépare avec Universal Studios, sortira en salles aux alentours de Noël 2022.

Universal Studios a taquiné le projet, qui mettra en vedette une distribution de voix stellaire dans laquelle Chris Pratt jouera Super Mario, Charlie Day jouera Luigi et Anya Taylor-Joy jouera la princesse Peach.

Il ajoutera également, dans sa version anglaise, la participation de Keegan-Michael Key, Jack Black, Seth Rogen, Fred Armisen, Kevin Michael Richardson et Sebastian Maniscalco.

Nintendo décrit ce film comme un “divertissement qui amènera” Super Mario Bros “au cinéma pour que tout le monde puisse en profiter, qu’ils connaissent le jeu ou non”.

Bien que l’intrigue soit inconnue, il semble qu’elle mettra en vedette tous les personnages de la franchise de jeux vidéo tels que Bowser, Donkey Kong, Toad et Spike.

Ce sera le deuxième film sur le plombier populaire. Plus tôt, en 1993, “Super Mario Bros” est sorti, un film mettant en vedette Bob Hoskins et John Leguizamo qui a été un échec critique et au box-office mais qui au fil du temps a acquis un certain statut culte.

Pour le moment, le nouveau film d’animation s’intitule : ‘Super Mario Bros. Animated Film’.

Le personnage de Mario est apparu pour la première fois en 1981 dans le jeu vidéo Donkey Kong et depuis lors, la franchise a vendu plus de 500 millions d’exemplaires de ses jeux, avec lesquels elle est devenue la marque la plus réussie de l’histoire du jeu vidéo.

En outre, la saga comprend d’autres titres tels que “Mario Kart” et “Mario Party”, des bandes dessinées, des romans et même une fête, connue sous le nom de National Mario Day, qui est célébrée chaque 10 mars.