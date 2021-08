Super Mario Bros. bat le record du jeu vidéo le plus cher jamais vendu (encore)

Super Mario Bros. est un jeu historique pour de nombreuses raisons, et il a repris l’une de ces raisons en devenant le sujet du prix le plus élevé pour un jeu vidéo. Le New York Times rapporte qu’une copie vintage du jeu NES s’est vendue 2 millions de dollars, ce qui en fait le jeu vidéo le plus cher jamais vendu.

L’annonce a été faite par Rally, une société d’objets de collection qui affirme qu’un acheteur anonyme a acheté le jeu non ouvert. Ce prix bat le record précédent de 1,56 million de dollars qui avait été payé aux enchères pour une copie scellée de Super Mario 64 pour la Nintendo 64.

Super Mario Bros. détenait le record en avril lorsqu’une copie non ouverte du jeu s’est vendue pour 660 000 $ aux enchères. Le Times note que la demande d’objets de collection a explosé pendant la pandémie, que ce soit pour les NFT, les cartes classiques ou les cartes de sport, qui ont toutes considérablement augmenté en valeur. Les jeux vidéo restent un marché assez nouveau pour les objets de collection, mais il est évidemment en pleine croissance.

Après le record de 660 000 $ pour Super Mario, une cartouche Legend of Zelda s’est vendue au Japon pour 870 000 $ fin juillet. Cela a été brisé quelques jours plus tard par l’achat de Super Mario 64.