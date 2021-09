Super Mario Bros. est sorti au Japon il y a trente-six ans

Pouvez-vous entendre la musique dans cette capture d’écran ? Capture d’écran : Nintendo

Le 13 septembre 1985 au Japon, Nintendo a sorti l’un de ses jeux les plus emblématiques de tous les temps, Super Mario Bros. Conçu par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka, c’était un succès à la maison et est devenu l’application qui tue la Nintendo Entertainment System un an plus tard. Le monde n’a jamais été le même.

Comme le souligne Famitsu, le jeu est devenu synonyme d’action à défilement horizontal et influencerait d’innombrables jeux qui ont suivi.

Avant Mario, il y avait des personnages de jeu emblématiques, notamment Pac-Man. Mais c’est la série continue d’excellents jeux et de qualités attachantes du personnage au chapeau rouge et à la moustache qui le fait se démarquer comme aucun autre.

Le concept de Super Mario Bros. était si simple. Vous pouvez le ramasser immédiatement et savoir quoi faire.

“Dans l’original Mario Bros.”, a déclaré Miyamoto à NPR en 2015, “Mario et Luigi étaient plutôt de petite taille, et ils jouaient et se battaient l’un contre l’autre dans ce jeu. Et dans le jeu Super Mario Bros., ces mêmes petits personnages sont dans le jeu, mais quand ils obtiennent un champignon, ils deviennent gros. Nous avons donc décidé d’appeler la grande version d’entre eux « Super Mario » et « Super Luigi » parce qu’ils sont devenus super-dimensionnés. »

L’augmentation de la taille était grâce aux champignons, bien sûr. “Et si vous pensez à des histoires comme Alice au pays des merveilles et d’autres types de contes de fées, les champignons semblent toujours avoir un pouvoir mystérieux”, a ajouté Miyamoto, “et nous avons donc pensé que le champignon serait un bon symbole pour expliquer pourquoi ils l’obtiennent et obtiennent gros.”

Enfant, j’ai eu la NES pour Noël. Super Mario Bros. Ce n’était pas la première console à laquelle j’avais accès : mes parents possédaient une machine Pong et un voisin avait une Magnavox Odyssey. Auparavant, j’avais joué à des jeux d’arcade comme Donkey Kong et Pac-Man ainsi qu’à des jeux de console de salon comme Pitfall et Frogger chez mon cousin.

Je ne pouvais pas croire que Nintendo ait inclus le jeu avec la console. Ils l’ont juste… donné. Incroyable, pensai-je.

Les graphismes et les personnages étaient magnifiques, la musique était fantastique et entraînante, et le jeu lui-même était intuitif et stimulant. C’était tellement amusant et ça l’est toujours. Expliquer à quoi ressemblait un monde sans Super Mario est difficile. Le jouer pour la première fois au milieu des années 80 a été une révélation. Super Mario Bros. ressemblait à un tel départ, et même mon cerveau d’école primaire le savait. Le jeu venait d’entrer dans une nouvelle ère.