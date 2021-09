Super Mario Labyrinth est le dernier jeu de société de jeu vidéo

Hé, tu te souviens du Labyrinthe ? Non, pas le film Bowie-in-tights, le jeu de société des années 80, avec les tuiles mobiles et le labyrinthe dans lequel vous devez naviguer. Il reçoit une nouvelle couche de peinture Super Mario pour célébrer le 35e anniversaire de Super Mario et de Labyrinth, ce qui est charmant. Le jeu est jouable avec 2-4 joueurs et est conçu pour les joueurs âgés de 7 ans et plus.

Jetons un coup d’œil à quelques-unes des illustrations de ce tableau :

Super Mario Labyrinth est déjà sorti en Europe, où il coûte 23,99 £, mais sortira le 8 septembre en Amérique du Nord pour 34,99 $. Vous pouvez pré-commander le jeu via Amazon.

