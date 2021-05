Super Me Ending a expliqué: était-ce juste un rêve?

Explication des monstres de Super Me

Dans une interview avec Luju Bar, le réalisateur de Super Me Zhang Chong a discuté de la façon dont les idées de Freud sur le ça, l’ego et le surmoi jouent dans le film. En termes de base, la théorie de Freud du ça, de l’ego et du surmoi est que le ça est nos instincts, nos désirs fondamentaux. Ce sont les impulsions et les besoins qui occupent la vie de chacun. L’ego est ce qui nous empêche d’aller au bout de nos caprices et désirs. Le surmoi est la norme morale, la critique ou les normes sociétales que nous suivons tous.

Par exemple, l’id serait si vous voulez regarder des films toute la journée, mais l’ego vous arrêterait parce que vous savez que si vous regardez des films toute la journée, vous n’aurez pas le temps de travailler ou vous produirez un travail de mauvaise qualité. . Le surmoi vous dit que vous serez congédié, et aucun travail ne signifie que vous ne pouvez pas subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille.