On dit que la reine Elizabeth II, 95 ans, montre son « sens de l’humour méchant » en imitant certains des meilleurs accents régionaux de Grande-Bretagne. La commode de Sa Majesté, Angela Kelly, a un jour révélé dans une interview comment la reine essaierait même de faire une impression de son propre accent Scouse.

Elle a également reçu le soutien du monarque pour son livre « The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and The Wardrobe ».

Mais Mme Kelly n’est pas la seule initiée du Palais à avoir révélé le talent caché de la reine.

L’ancien majordome de la princesse Diana, Paul Burrell, a dit un jour : « Elle a un grand sens de l’humour et un rire guttural.

« Quand elle parcourt le pays, elle adore entendre les accents régionaux.

LIRE LA SUITE: Royal Family LIVE: Kate prête pour le chagrin de Noël

Geordie a terminé deuxième, Northern Irish quatrième et Queen’s English cinquième.

Cependant, la passion de la reine pour les accents de Liverpudlian et de Brummie est beaucoup plus faible, car ils ont été classés cinquième et troisième dialectes les moins attrayants du pays.

Mais l’accent d’Essex est arrivé en tête en tant que le moins attrayant du Royaume-Uni, poussant de justesse Leeds à la pole position.