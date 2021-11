Super Mombo Quest apporte une plate-forme inspirée de Metroidvania pour basculer demain

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Le lancement demain sur Nintendo Switch est Super Mombo Quest, un jeu de plateforme de précision qui mélange un gameplay stimulant avec des héros mignons.

Situé dans un monde interconnecté de style Metroidvania, le jeu vous fera explorer des centaines de zones différentes, chacune avec des ennemis difficiles à vaincre et de nombreuses plates-formes à réaliser avec style. Le développeur Orube Game Studio nous dit que le jeu « mélange les défis de Super Meat Boy avec la gentillesse de Kirby, avec des combats inspirés de Shovel Knight et Sonic ».

Rebondissez et piétinez dans un énorme monde interconnecté, en faisant des acrobaties intenses et en obtenant d’énormes combos ! Un jeu de plateforme de précision ultra-rapide qui mélange un monde Metroidvania avec des mécanismes d’arcade classiques.

Il y a des objets de collection à trouver pour ceux qui aiment explorer les moindres recoins, et il y a aussi un accent sur les combos ; certains ennemis vous poursuivront, d’autres vous tireront dessus et d’autres voleront, mais réaliser des combos peut vous aider à les vaincre au fur et à mesure que vous avancez dans chaque niveau.

Le jeu sera lancé sur Switch demain, le 4 novembre, bien que les prix n’aient pas encore été révélés. Assurez-vous de garder un œil sur l’eShop si vous envisagez de le récupérer.