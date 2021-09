Super Monkey Ball Banana Mania aura un DLC payant Hello Kitty

in

Super Monkey Ball Banana Mania va avoir une variété étonnamment large de contenu supplémentaire gratuit, avec SEGA apportant des personnages emblématiques de sa bibliothèque. Il y aura également un DLC payant, avec Hello Kitty confirmé comme une option lorsque le jeu débarquera le 5 octobre.

Cela coûtera 4,99 $ US, ce qui semble assez élevé pour un petit personnage qui se roulera en boule, mais il y aura sans aucun doute de grands fans de l’IP qui se lanceront. Cela définit également l’attente qu’il pourrait y avoir encore plus de contenu téléchargeable payant sur la route ; nous devrons attendre et voir avec ça.

Il y a déjà quelques packs DLC confirmés en dehors de Hello Kitty; au bas de sa page de produit eShop, vous pouvez voir quatre options disponibles.

Bande originale classique – 4,99 $ Pack de personnalisation – 4,99 $ Pack Légendes SEGA – 4,99 $ Pack de personnages classiques – 4,99 $

Si vous voulez différents produits cosmétiques et déverrouillages dans le jeu, il y aura certainement un mélange d’options gratuites et payantes.

Envisagez-vous de payer un supplément pour le contenu téléchargeable dans Super Monkey Ball Banana Mania, ou simplement vous en tenir au contenu inclus ? Faites le nous savoir dans les commentaires!