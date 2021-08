Super Monkey Ball Banana Mania comprend un crossover radio Jet Set

Capture d’écran : Sega

Le protagoniste de Jet Set Radio, Beat, apparaîtra dans le prochain Super Monkey Ball: Banana Mania en tant que personnage jouable, a annoncé Sega ce matin.

Tout comme le reste de la distribution simienne de Super Monkey Ball, Beat est heureusement confiné dans une sphère transparente et rendu dans un adorable style chibi alors qu’il parcourt les environnements inclinables du jeu. Les niveaux de Banana Mania changent apparemment lorsqu’il est également sélectionné; la bande-annonce de révélation montre les objets de collection de bananes omniprésents du jeu remplacés par des bombes de peinture en aérosol en hommage à la franchise originale de Beat, inspirée des graffitis de rue.

L’annonce de Sega indique également que Beat sera disponible dans la version de base et déverrouillable via un gameplay normal, aucun contenu téléchargeable n’est nécessaire.

Bien qu’aimé par ses fans, Super Monkey Ball était sur un terrain instable après la sortie en 2012 de Super Monkey Ball: Banana Splitz pour la PlayStation Vita. La série de plates-formes basées sur l’équilibre de Sega a connu une sécheresse de sept ans avant que Super Monkey Ball: Banana Blitz HD remasterise le jeu Wii du même nom en 2019, recevant des éloges pour avoir contrecarré les commandes de mouvement de l’original.

Super Monkey Ball : Banana Mania est censé être une célébration du 20e anniversaire de la franchise. Il propose plus de 300 étapes et mini-jeux des trois premiers versements, qui ont tous été améliorés et repensés dans un tout nouveau mode histoire, ainsi que de nouvelles options d’assistance comme un bouton de saut et un ralenti.

“Nous sommes ravis d’annoncer un nouveau Super Monkey Ball en même temps que nous célébrons l’anniversaire de cette série bien-aimée”, a déclaré Toshihiro Nagoshi, directeur créatif de Sega et créateur de Super Monkey Ball, lors de l’annonce de Banana Mania. « Le soutien de tout le monde, en particulier des fans à l’étranger, a été un grand encouragement pour l’équipe de développement au fil des ans. Nous avons hâte de réintroduire le monde riche de Super Monkey Ball à un nouveau public.

G/O Media peut toucher une commission

Beat est le seul personnage invité de Super Monkey Ball: Banana Mania officiellement annoncé jusqu’à présent, mais si des fuites sur le site officiel et des teasers dans les bandes-annonces précédentes sont quelque chose à faire, il pourrait éventuellement être rejoint par les mascottes Sega, Sonic the Hedgehog et Tails.

Super Monkey Ball : Banana Mania sera lancé sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch et Steam le 5 octobre.