Super Monkey Ball Banana Mania “n’aurait jamais vu le jour” sans les fans

Super Monkey Ball Banana Mania arrivera sur Nintendo Switch dans un peu plus d’une semaine et depuis notre temps avec le jeu jusqu’à présent, cela s’annonce comme une expérience très agréable.

Nous partagerons nos réflexions sur la façon dont le jeu résiste à l’original Super boule de singe et sa suite (avec Banana Mania étant un remake de ces deux titres) dans notre revue un peu plus près de la sortie, mais en attendant, le directeur du jeu Masao Shirosaki a été occupé à discuter de certaines des améliorations et des ajustements que l’équipe a travaillés au.

Dans une interview avec Nintendo Everything, Shirosaki a abordé certaines des préoccupations les plus urgentes de la base de fans de Monkey Ball, notamment le fonctionnement de la caméra et ce que nous pouvons attendre des mini-jeux :

“La caméra de jeu principale de ce jeu est basée sur Banana Blitz HD mais inclut quelques améliorations supplémentaires. Par rapport à Banana Blitz HD, elle est beaucoup plus facile à tourner. De plus, vous pouvez désormais contrôler l’angle de la caméra. ce niveau de contrôle sur la caméra dans les précédents jeux Super Monkey Ball. Je pense que cela rend le nouveau jeu beaucoup plus facile à jouer, mais essayez-le vous-même.

“Les jeux de fête dans Banana Mania sont les mêmes 12 qui sont apparus dans Super Monkey Ball Deluxe. Nous avons cependant inclus de nouvelles astuces, donc je serais heureux si vous pouviez essayer de les rechercher!”

Quant à savoir pourquoi l’équipe a-t-elle pu développer un remake des jeux originaux comme prochain projet ? Eh bien, c’est grâce au soutien des fans :

“Nous avons parlé de créer le prochain jeu parce que tant de fans ont soutenu Banana Blitz HD. Nous avons reçu beaucoup d’opinions sur la façon dont les fans voulaient les remakes originaux de Super Monkey Ball et Super Monkey Ball 2, donc Banana Mania n’aurait jamais vu le jour s’il n’étaient pas pour les voix de tous ces fans. Nous avons pu refaire ces titres grâce à vos demandes. Merci beaucoup !”

Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview ici si vous êtes intéressé ; curieusement, Shirosaki dit qu’il aimerait qu’un futur jeu Monkey Ball vous permette “de vous aventurer à travers le monde avec AiAi”. Nous ne savons pas comment cela prendrait forme, mais nous le jouerions certainement.

“En fait, je veux savoir ce que tout le monde attend de Super Monkey Ball *rire*. Comme pour les jeux précédents, nous sommes très impatients d’entendre ce que les fans pensent du nouveau jeu et ce qu’ils aimeraient voir à l’avenir.