Super Monkey Ball Banana Mania ne coûte que 20 $ dans cette offre du Black Friday

Les singes améliorent tout, qu’il s’agisse de tester un vaisseau spatial de la NASA ou d’être ajoutés à un film de Clint Eastwood, et il en va de même pour les jeux vidéo. L’un des meilleurs jeux à proposer une pure bêtise simienne, Super Monkey Ball Banana Mania, est désormais plus abordable que jamais grâce aux offres Black Friday chez Walmart et Amazon. Pour seulement 20 $, vous pouvez mettre la main sur le reconditionnement par Sega des Super Monkey Ball 1 et 2 de GameCube, qui a reçu une nouvelle couche de peinture numérique.

Mieux encore, Super Monkey Ball Banana Mania contient également des étapes supplémentaires de Super Monkey Ball Deluxe de la PS2 et plusieurs camées de superstars de Sega. Vous avez toujours voulu collectionner des bananes comme Kiryu Kazuma de la série Yakuza ou Jet Set Radio’s Beat ? Eh bien, voilà.

« Banana Mania ne réinvente pas la roue (balle?), Mais ce n’est pas nécessaire », a écrit la critique Heidi Kemps dans sa critique de Super Monkey Ball Banana Mania. « Avoir la possibilité de jouer aux niveaux et aux mini-jeux classiques de Super Monkey Ball sans avoir à sortir vos anciennes consoles et votre téléviseur CRT du stockage serait un argument de vente en soi, mais les ajustements de gameplay supplémentaires et les extras charmants adoucissent l’affaire tout à fait un bit. »

