Super Monkey Ball roule dans Fall Guys: Ultimate Knockout

Dans la perspective de la sortie de Super Monkey Ball Banana Mania début du mois prochain, Sega a promu toutes sortes de collaborations de Sonic l’hérisson à Hello Kitty. Il semble que la star de l’émission AiAi sortira également de sa balle avant l’arrivée du match.

Le jeu de société multijoueur Battle Royale Les gars de l’automne : KO ultime a maintenant annoncé sa propre collaboration spéciale Super Monkey Ball pour s’aligner sur le nouveau thème Jungle de la saison 5. Si vous voulez ce costume, vous aurez besoin d’un total de 10 couronnes.

AiAi de @SuperMonkeyBall est arrivé dans la boutique Fall Guys ! 5x👑 tête de moine

5x👑 cul de moine ALLONS GOOO ! pic.twitter.com/ct9Dsjetco — Les gars de l’automne – Vous vous amusez ? 👑 (@FallGuysGame) 27 septembre 2021

Fall Guys: Ultimate Knockout a été annoncé pour la Nintendo Switch plus tôt cette année, puis a été retardé en mai. À l’époque, le développeur Mediatonic avait déclaré qu’il souhaitait que les nouvelles versions valent la peine d’attendre et a admis qu’une fenêtre de sortie estivale était “tout simplement trop tôt”. Sur une note plus positive, ce retard donnera également à l’équipe plus de temps pour ajouter des fonctionnalités telles que le jeu croisé.

Que pensez-vous de la dernière collaboration Fall Guys ? Vous attendez avec impatience son arrivée sur Switch ? Dites-nous ci-dessous.