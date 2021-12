Super Nintendo World devient un adorable produit des fêtes en édition limitée

Image : Nintendo

Si vous avez la chance de visiter le Super Nintendo World du Japon pendant les vacances, vous serez heureux de savoir que vous pourrez mettre la main sur de jolis produits en édition limitée. Si vous n’avez pas la chance de visiter – comme nous – alors ces images montrant ce que vous auriez pu avoir devront malheureusement faire.

Les visiteurs pourront acheter une nouvelle gamme d’articles de vacances, notamment des cache-oreilles Mushroom et Star (qui ne pourraient pas être plus parfaits à nos yeux), une paire de gants Mushroom et une limonade Super Star Hot Yuzu. Vous pouvez tous les découvrir ci-dessous grâce à ces nouvelles images partagées par IGN :

Images : IGN Images : IGN

Le parc, situé à Osaka, n’a pas eu le meilleur moment ces derniers temps avec l’incendie du manège Yoshi qui s’est déclaré le mois dernier, alors j’espère que ces nouveaux éléments aideront à lancer un esprit festif.

Si quelqu’un veut nous envoyer une paire de ces cache-oreilles, nous ne dirions certainement pas non.