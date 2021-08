Super Nintendo World Merch maintenant en vente à Universal Studios Hollywood

Alors que l’attraction Super Nintendo World n’est pas encore ouverte à Universal Studios Hollywood en Californie, le parc a commencé à vendre des marchandises pour elle. Nintendo a annoncé vendredi que les articles sur le thème de Super Nintendo World peuvent désormais être achetés dans le magasin à l’intérieur du parc.

Les articles – qui comprennent des peluches Mario et Yoshi, des sacs à cordon, des chapeaux, des t-shirts, des boxers, des épingles et bien plus encore – ne seront disponibles que pour une durée limitée, selon Nintendo. Vous pouvez voir le produit dans le tweet ci-dessous, tandis qu’une vidéo de fan plus bas sur la page montre ces articles et plus encore à l’intérieur du parc.

Le parc Super Nintendo World est actuellement en cours de construction dans les studios Universal à Hollywood, tandis que des parcs similaires sont prévus pour les sites Universal en Floride et à Singapour.

Le premier parc Super Nintendo World a ouvert ses portes à Universal Studios Japan plus tôt cette année, à la suite de retards liés à COVID-19.

