Super pack gaming en promotion : Xbox Series S avec jeu, casque et manette supplémentaire pour seulement 294 € | Jeux

Obtenez la meilleure offre possible sur une nouvelle Xbox Series S – ajoutez une manette, un jeu et des écouteurs supplémentaires pour commencer à jouer à la maison.

Si vous cherchiez une bonne affaire pour une console nouvelle génération mais que vous aviez perdu tout espoir, bravo car vous avez déjà le pack définitif.

En ce moment, vous pouvez en trouver un Xbox Series S avec divers ajouts : une manette PDP avec câble USB, un casque Kunai et aussi un jeu.

Le prix normal de ce pack est de 329,79 euros, ce qui est déjà une remise combinant tout, mais si vous appliquez le code OTOPATI35 Avant d’effectuer le paiement, tous ces produits ne seront que de 294,79 euros.

294,79 € sur AliExpress Plaza

C’est l’une des meilleures offres que vous trouverez en ce moment pour une nouvelle génération de Xbox Series S et également avec des ajouts pour que, lorsque vous la recevez, vous puissiez commencer à jouer en ligne ou avec une autre personne grâce au deuxième contrôle.

Considérant qu’il est presque impossible de trouver une Xbox Series X ou une PlayStation 5, cette Xbox Series S est la meilleure alternative.

Vous pouvez choisir entre deux jeux : Gears of Wars 4 ou Halo 5. Dans les deux cas, vous recevrez un code de téléchargement gratuit pour votre compte Microsoft et non au format physique.

Quant à la commande, il s’agit d’un PDP sous licence officielle et est évalué à environ 50 euros lorsque vous l’achetez à l’unité. Il a un câble USB et a un design gris.

Les écouteurs sont des Kunai Tritton qui coûtent généralement environ 30 euros. Ils ont un câble audio et un microphone flexible pour que vous puissiez parler pendant que vous jouez.

Nous vous donnons notre avis sur la Xbox Series X dans une analyse dans laquelle nous passons en revue les caractéristiques techniques de la console, mais nous faisons également toutes sortes de tests pour voir comment se portent les performances, la consommation, le bruit et la température de la nouvelle Xbox.

Vous devriez vous dépêcher car cette offre est disponible à AlIExpress Plaza et il y a des unités limitées. La livraison est effectuée depuis l’Espagne et est entièrement gratuite. Vous aurez également toutes les garanties d’être un produit avec une garantie de deux ans par la loi européenne.

N’oubliez pas que vous devez utiliser le code OTOPATI35 pour obtenir le prix final : console, casque, manette et jeu pour 294,79 euros.

