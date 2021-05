Super pour les boucaniers, les chefs, les 49ers; tremblant pour les corbeaux, les béliers ⋆ 10z viral

Il existe de nombreuses façons de mesurer la force de l’horaire de la NFL. En 2021, avec les dates et heures maintenant publiées pour les 272 matchs et avec chaque équipe jouant 17 matchs, ce n’est pas différent; ce que l’emploi du temps d’une équipe peut sembler être sur papier peut ne pas refléter son degré réel de difficulté – ou sa facilité.

Ce qui ressemble à une ardoise forte ou faible peut être trompeur, car le niveau des adversaires ne restera pas le même que celui de la saison dernière. De même, étant donné que chaque saison a des flux et des reflux, le moment et l’endroit où une équipe joue à différents moments de son calendrier peuvent avoir un effet énorme sur les résultats globaux.

Voici cinq équipes notables qui ont le plus bénéficié des permutations de la NFL et cinq équipes notables qui ne peuvent pas être ravies de la façon dont leurs combinaisons de jeux se sont déroulées:

Gagnants et perdants du calendrier de la NFL 2021

Gagnants: Buccaneers

Les Bucs de Tom Brady sont de retour dans les affaires avec une liste favorable alors qu’ils cherchent à se répéter en tant que champions du Super Bowl. Ils commencent avec deux à domicile contre les Cowboys et les Falcons, construisant des défis sur route contre les Rams et les Patriots. Ils devraient être invaincus à Tampa en première mi-temps avec l’arrivée des Dolphins and Bears.

Le NFC Sud sera un peu plus faible et le NFC Est ne sera qu’un peu plus fort. Les Bills sont de loin le match le plus difficile, et c’est chez nous lors de la 14e semaine.

Gagnants: Chiefs

Les Chiefs sortent de la porte avec un match revanche éliminatoire à domicile contre les Browns et obtiennent leurs affrontements contre les Ravens (route) et les Bills (à domicile) hors du chemin d’ici la semaine 5. Les Packers et les Cowboys viennent tous les deux à eux, en Semaines 9 et 11, respectivement.

Une fois qu’ils reviennent de leur congé de la semaine 12, les Chiefs devraient se qualifier pour les séries éliminatoires, avec des matchs contre les Broncos contre les Raiders, les Chargers, les Steelers et les Bengals.

Perdants: Ravens

Les Ravens commencent bien avec des matchs sur route gérables contre les Raiders, les Lions et les Broncos. Mais autour de ceux-ci, il y a des rendez-vous à domicile avec les Chiefs (semaine 2), les Colts (semaine 5) et les chargeurs (semaine 6). Leur emploi du temps est chargé après leur congé de la semaine 8; accueillir les Vikings est immédiatement compensé par des matchs à l’extérieur à Miami et à Chicago.

Baltimore affrontera Cleveland et Pittsburgh deux fois chacun au cours des sept dernières semaines. À cette époque, les deux matchs d’interconférence les plus difficiles des Ravens se profilent, contre les Packers lors de la semaine 15 et contre les Rams lors de la semaine 17.

Perdants: Raiders

Les Raiders ouvriront avec ces Ravens, et deux autres matchs à domicile difficiles contre les Dolphins and Bears suivront. Ils vont aux Steelers dans la semaine 2 et jouent aux Chargers dans la semaine 4. Cela n’augure rien de bon pour un démarrage rapide nécessaire.

Après un congé de la semaine 8, Las Vegas aura toujours sa paire contre Kansas City, en semaines 10 et 14. Cleveland, Dallas et Indianapolis sont d’autres road trips décourageants en seconde période.

Gagnants: 49ers

San Francisco bénéficie d’un calendrier de dernière place sans se profiler comme une véritable équipe de dernière place. Partir deux fois sur la route n’est pas si mal contre les Lions et les Eagles. Viennent ensuite les Packers et les Seahawks à la maison, les éliminant tôt.

La vraie récompense intervient profondément dans la seconde moitié, avec les Jaguars à la semaine 11, les Bengals à la semaine 14, les Falcons à la semaine 15 et les Texans à la semaine 17.

Perdants: Rams

Les Rams commencent contre trois autres équipes des séries éliminatoires 2020, les Bears (à domicile), les Colts (sur route) et les Buccaneers. Le voyage à Seattle a lieu dans la semaine 5. La deuxième mi-temps à partir de la semaine 9 ne se sent pas à l’aise non plus: contre les Titans, aux 49ers et un bye avant un match chez les Packers. La route reste difficile jusqu’à la fin avec les Cardinals, les Vikings et les Ravens, avec des rematchs à domicile avec les Seahawks et les 49ers mélangés.

Gagnants: Cowboys

Dallas commence à Tampa Bay, mais les choses deviennent plus faciles à partir de là, avec des matchs sur la route gagnables contre les Chargers et les Patriots prenant des rendez-vous consécutifs à domicile contre les Eagles, les Panthers et les Giants.

La deuxième moitié des pics avec un voyage à Kansas City, mais les Cowboys obtiennent également les Falcons, la moitié faible de l’AFC Ouest et une grande partie de leur propre division dans la dernière ligne droite. Les Cardinals sont peut-être le piège le plus délicat en retard, mais c’est chez eux lors de la 17e semaine.

Perdants: Giants

Obtenir Denver et Atlanta à la maison au cours de deux des trois premières semaines est acceptable, mais autour de cela, il y a des voyages en voiture à Washington, à la Nouvelle-Orléans et à Dallas avant un rendez-vous à la maison avec les Rams lors de la semaine 6.

New York doit reprendre la route pour Kansas City lors de la semaine 8 et Tampa Bay lors de la semaine 11, et les défis à l’extérieur ne relâchent jamais après cela: les Giants doivent affronter les Dolphins, les Chargers, les Eagles et les Bears lors de quatre de leurs six derniers matchs. .

Gagnants: Dolphins

Les Dolphins joueront également aux Buccaneers, mais en dehors du concours de division aux Bills, les autres matchs sur route sont gérables, les Saints et les Titans se démarquant parmi les adversaires à l’extérieur. Il y a aussi de bonnes pauses dispersées tout au long du programme en raison de la présence de toutes les équipes de la NFC Sud et de l’AFC Sud.

Perdants: Colts

L’ouverture des Colts est déjà assez mauvaise avec les Seahawks et les Rams dos à dos à domicile. Ensuite, ils obtiennent trois matchs consécutifs sur la route – au Tennessee, à Miami et à Baltimore.

Obtenir les Texans et les Jaguars deux fois chacun est compensé par des voyages à Buffalo et à San Francisco, plus un rendez-vous à domicile avec les Buccaneers, qui servent d’adversaire supplémentaire pour l’ardoise de 17 matchs d’Indy. Après un congé de fin de semaine 14, les Colts accueillent les Patriots puis se rendent chez les Cardinals.