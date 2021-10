Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Monde des chiens est arrivé relativement récemment (pendant l’été) sur l’eShop, un jeu de plateforme d’action « 1-Bit » de style rétro dans lequel vous « tirez, sautez et glissez à travers un monde en ruine, mystérieux et rempli de chiens ». C’est maintenant le dernier titre de téléchargement pour obtenir le traitement de version limitée de Super Rare Games, avec des détails désormais disponibles sur le package et les commandes.

Vous pouvez jeter un oeil ci-dessous; il devrait être mis en vente avec un tirage de 3000 exemplaires le 28 octobre à 10h PT / 13h HE / 18h BST / 19h CEST, via le site Web de Super Rare Games.

Image : Jeux super rares

Dans la tradition typique des Super Rare Games, cette version physique imprimée rare comprend tout le contenu actuel sur son panier, un manuel en couleur, des illustrations intérieures, un autocollant exclusif et des cartes à collectionner. Les fans n’auront pas longtemps à attendre, car les titres de Super Rare Games seront expédiés peu de temps après leur mise en vente.

Tirez, sautez et glissez à travers un monde en ruine, mystérieux et rempli de chiens alors que vous vous battez pour sauver l’humanité des griffes d’une IA malhonnête nommée Papa. En partie action-plateforme, en partie 2D Metroidvania/shooter, Dogworld est un jeu rétro satisfaisant que vous voudrez caresser encore et encore.

Cela ressemble à un jeu soigné à explorer sur l’eShop ou si vous êtes un collectionneur de copies physiques de Switch; il nous a quelque peu dépassé lors d’un été chargé mais a un solide ensemble d’avis d’utilisateurs sur Steam, par exemple.

Faites-nous savoir si vous êtes tenté de le prendre.