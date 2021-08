Super Rare Games dévoile ‘Mixtape Vol. 1’, une collection de 30 jeux de développeurs en devenir

Super Rare Games a annoncé son dernier projet physique, Super Rare Mixtape Vol. 1, une collection très limitée de jeux indépendants regroupés dans un seul package.

La mixtape, qui sera expédiée aux acheteurs sous forme de lecteur USB en forme de cassette jouable sur PC, contient une collection organisée de 30 jeux créés par de petits développeurs indépendants de la scène des logiciels gratuits. La liste comprend des jeux de tir à la première personne rétro, des jeux de plateforme, des romans visuels, des jeux de tower defense et même des idées expérimentales rapides, et six démos pour les prochains indépendants qui ont déjà attiré l’attention du monde du jeu comme SkateBIRD, Chien de grappin, et Billie Buste Up sera également à l’honneur.

Il sera limité à seulement 1 000 exemplaires, comprend un manuel en couleur avec des pages dédiées pour chacun des jeux et est livré dans une boîte conçue pour s’adapter parfaitement au reste de votre collection de jeux. Les commandes seront mises en ligne sur le site Web de Super Rare le 19 août à 10h PT / 13h HE / 18h BST, et cela coûtera 28 £ plus les frais d’expédition.

Super Rare Games, que vous connaissez probablement en tant qu’éditeur de sorties physiques indépendantes sur Nintendo Switch, dit qu’il espère faire plus de volumes à l’avenir. L’idée a été mise au point par Ryan Brown, « Head of Saying Stuff » de l’entreprise, qui discute du projet dans la vidéo ci-dessous :

Que pensez-vous de l’idée ? En commanderez-vous un exemplaire la semaine prochaine ? Partagez vos pensées avec nous ci-dessous.