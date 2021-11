Super Rare révèle son tout premier jeu Switch uniquement physique, Heaven’s Machine

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Super Rare Games a annoncé La machine du ciel en tant que premier titre de sa série « Super Rare Shorts » de jeux Switch uniquement physiques.

Le jeu est « un roguelite chaotique et rapide sur un train cosmique qui court vers le ciel » développé par Glass Revolver, le studio derrière ITTA et Maison de Dieu. Dans le jeu, vous jouerez le rôle de Jack, explorant un train généré aléatoirement pendant que vous récupérez des objets, éliminez les ennemis et combattez des monstres.

Les précommandes pour le jeu sont ouvertes à partir de maintenant jusqu’au 22 décembre – rappelez-vous qu’il s’agit d’une version uniquement physique (ce qui signifie qu’elle ne sera jamais lancée numériquement sur l’eShop) et que toutes les précommandes effectuées pendant cette période seront exécutées, sans limites ni exemplaires numérotés à proprement parler.

En savoir plus sur les courts métrages super rares :

« Après un an de travail acharné, nous sommes ravis de pouvoir enfin mettre Heaven’s Machine entre les mains des fans. En tant que première sortie de notre tout nouveau label Super Rare Shorts, cela représente une grande nouvelle étape pour Super Rare Games dans notre quête de être le meilleur ami de l’indie.

Super Rare Shorts sont des titres entièrement originaux dont nous avons entièrement financé le développement, sortis physiquement uniquement sur la Nintendo Switch – pour ne jamais sortir numériquement sur les consoles. Notre objectif avec Shorts est de stimuler les développeurs indépendants, en aidant à donner vie à des idées qui seraient généralement considérées comme trop limitées par les éditeurs. Avec d’énormes problèmes de visibilité pour les jeux indépendants numériques et même les petits éditeurs signant de plus en plus de titres indépendants de plus grande envergure, nous espérons présenter des jeux géniaux de développeurs indépendants en devenir et vétérans qui n’auraient autrement jamais vu le jour.

Par souci de préservation, les jeux de la série Super Rare’s Shorts finiront par arriver sur itch.io; Super Rare Games dit que « Les shorts viendront au contenu complet et il n’y aura jamais de mises à jour du jeu. Votre version physique ne deviendra jamais inférieure. »

