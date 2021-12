Super Robot Wars 30, le meilleur vendeur de Steam, est un rêve de robot devenu réalité

Combien pouvez-vous en nommer ?Image : Bandai Namco

Nous n’avons pas beaucoup de Super Robots Wars autour de ces pièces. C’est l’une des plus grandes séries au Japon, avec environ 50 jeux à son actif, mais seule une poignée de jeux Super Robot Wars sont sortis en Amérique du Nord au cours de ses 30 ans d’existence. Le dernier en date, Super Robot Wars 30, était l’un des meilleurs vendeurs de Steam en octobre, et pour cause : tout est bon dans l’anime et le manga mech dans un seul emballage en métal brillant.

Super Robot Wars 30 est un RPG de stratégie dans lequel vous commandez une armée de mechs dans des batailles au tour par tour contre les forces collectives de l’anime maléfique. Vous déplacez vos serviteurs mecha sur une carte basée sur une grille, engageant les ennemis dans des attaques de va-et-vient magnifiquement animées. Ensuite, les ennemis contrôlés par ordinateur prennent leur tour. Au fur et à mesure que les jeux de stratégie au tour par tour avancent, c’est assez basique, échanger des coups jusqu’à ce qu’une unité manque de points de vie et explose. Ce sont les unités avec lesquelles vous jouez qui sont le véritable attrait.

Tu veux Gundam ? Super Robot Wars 30 a Mobile Suit, Mobile Suit Zeta, Mobile Suit Victory, et plus encore. Envie de plats mécaniques plus obscurs comme The King of Braves GaoGaiGar ? C’est là-dedans. Que diriez-vous de mechs à vapeur de la série Sakura Wars ? Ou des robots magiques de Magic Knight Rayearth ? Ils sont tous bien ici.

Le « 30 » dans Super Robot Wars 30 correspond aux trois décennies qui se sont écoulées depuis les débuts de la série en 1991 sur Game Boy. Sur tous les jeux et spin-offs de Super Robot Wars sortis au cours de cette période de 30 ans, l’Amérique du Nord n’en a vu que trois. Pourquoi? Parce que ce jeu est un cauchemar de licence absolu en dehors du Japon. Enfer, c’est un cauchemar de licence au Japon, où faire apparaître vos mechs dans un jeu Super Robot Wars est un insigne d’honneur. Ici aux États-Unis, où des personnages comme Mazinkaiser – inspirés par le robot que j’ai connu étant enfant sous le nom de Tranzor-Z – sont loin d’être des noms familiers, c’est une merveille que nous ayons eu l’un de ces jeux. Regardez combien de texte juridique Bandai Namco doit mettre au bas de ses captures d’écran officielles.

Hé les enfants, c’est une sorte de Tranzor-Z ! Capture d’écran : Bandai Namco

Super Robot Wars 30 est un RPG de stratégie dans lequel les joueurs doivent voyager de mission en mission, jaillissant de chaque nouvel ajout à leur arsenal toujours croissant de mechs et de pilotes de mech bien-aimés. Parfois, votre objectif est de défendre un atout stratégique. Parfois, il fait juste exploser chaque robot ennemi jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus. Il se déroule dans un univers combiné où Gundams, mechs, robots, machines à vapeur (pas ces machines à vapeur) et tout ce qui est vaguement gros et mécanique s’associent pour lutter pour l’avenir contre des ennemis également reconnaissables. C’est chaque mech que vous aimez contre le Wulgaru de Majestic Prince, la République de Zeon, Neo Zeon, les golems Magic Knight Rayearth et les démons Sakura Wars.

Quel héros sexy d’anime serez-vous ? Capture d’écran : Bandai Namco / Kotaku

Vous commencez le jeu en choisissant l’un des deux personnages originaux, masculin ou féminin, qui jouent un rôle central dans l’histoire du jeu mais sont rapidement éclipsés par tous les personnages classiques qui remplissent rapidement votre liste. Qui se soucie de la fille solitaire aux cheveux bleus Az quand j’ai toute la Team Rabbits de Majestic Prince à mes côtés ?

Mais alors, l’histoire de Super Robot Wars 30 n’est pas importante. Ne me croyez pas ? Consultez la description Steam du jeu, qui ne dit absolument rien sur le récit. Voici ce que Bandai Namco avait à dire à propos de l’histoire dans le communiqué de presse de lancement : « Présentant un univers croisé unique, Super Robot Wars 30 rassemble un assortiment de séries animées de robots pour lutter pour leur avenir combiné. » Il y a une histoire ici, mais elle sert principalement à faire avancer les missions, afin que nous puissions regarder des séquences de bataille animées plus magnifiques tandis que des thèmes animés exceptionnels jouent en arrière-plan.

Votre devoir est de parcourir l’univers en participant à des missions, qui sont des batailles stratégiques au tour par tour contre des hordes d’ennemis. Dans une première pour la série, Super Robot Wars 30 présente aux joueurs une variété de missions à accomplir dans l’ordre qu’ils jugent bon, plutôt qu’une série linéaire.

Ils sont si petits et mignons ! Capture d’écran : Bandai Namco / Kotaku

Les missions se déroulent sur des cartes en grille plutôt simplistes peuplées d’adorables versions chibi de vos ennemis et alliés, qui se déplacent à tour de rôle, utilisent des compétences et attaquent. Lorsque deux unités s’affrontent, c’est alors que la magie opère.

Tous les enfants d’action dramatique de mech recherchent. Gif : Bandai Namco / Kotaku

Chaque unité de votre équipe a une série d’attaques animées incroyables. Certains sont assez basiques, comme le Phantom Ring Plus de GaoGaiGar. Oui, c’est basique dans Super Robot Wars 30. Pour une attaque plus élaborée, voir Tamaki Irie de Majestic Prince, qui parvient à insérer à la fois un mouvement de fesses et un écrasement de poitrine dans ses animations, juste au cas où vous oublieriez qu’il s’agissait d’un anime.

Entre les batailles, il y a beaucoup de gestion à faire, pour les passionnés de RPG de stratégie qui aiment voir les chiffres augmenter. Chaque robot peut être amélioré, chaque pilote peut acquérir de nouvelles compétences et il existe un système de mise à niveau du cuirassé qui offre des bonus spéciaux tels que des points d’expérience supplémentaires et de l’argent à toute votre équipe. À l’inverse, les joueurs qui veulent juste regarder les jolis mechs se battre peuvent activer le combat automatique et savourer un sandwich pendant que les robots géants font leur truc.

Lorsque vous ne vous battez pas pour le destin d’un univers combiné unique qui n’a pas d’importance dans le grand schéma des choses, vous pouvez parcourir les enregistrements, lire les biographies des personnages et les profils mech, et faire une liste des émissions que vous devez rattraper afin que vous puissiez obtenez toutes les références et les œufs de Pâques.

Super Robot Wars 30 est une célébration de tout ce qui est mecha, le plus proche de la pornographie robotique géante sans réellement regarder de la pornographie robotique géante. Une critique de Steam l’appelle « Fire Emblem avec des robots mais en mieux ». Je ne peux pas discuter avec ça.