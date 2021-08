Super Rush Update ajoute un nouveau parcours et Toadette

New Donk City tel qu’il apparaissait dans Super Mario OdysseyCapture d’écran : Nintendo

Nintendo a annoncé que Mario Golf: Super Rush reçoit une mise à jour gratuite surprise qui ajoute Toadette, un nouveau parcours de golf situé à New Donk City, et plus encore. La mise à jour sera publiée plus tard dans la journée. Il pourrait même être sorti au moment où vous lisez ceci.

Nintendo a révélé les détails de la mise à jour Mario Golf: Super Rush sur Twitter plus tôt dans la journée. Le patch ajoute un nouveau parcours de golf basé sur New Donk City, qui a été vu pour la première fois dans Super Mario Odyessy. Il apporte également le premier golfeur DLC, Toadette, au jeu. Dans un court clip de gameplay publié par Nintendo, Toadette est vue en train d’utiliser son outil Super Pickaxe de Captain Toad: Treasure Tracker.

Avec cette mise à jour, Nintendo ajoute des matchs classés, un mode de jeu qui mettra les joueurs au défi d’améliorer leur classement dans différents modes chaque mois tout en affrontant des joueurs de même classement en ligne.

Nintendo promet vaguement que cette mise à jour ajoutera des “contrôles de mouvement améliorés”. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais voilà.

Dans le tweet d’annonce, Nintendo a annoncé que d’autres ajouts gratuits pour Super Rush étaient en route et sortiront plus tard cette année.

Il s’agit de la première mise à jour majeure du contenu de Mario Golf: Super Rush depuis la sortie du jeu en juin sur Nintendo Switch. Dans notre examen du jeu, Therese McPherson a déclaré que c’était très amusant, même pour quelqu’un qui n’est certes pas un grand fan de golf.

Le dernier patch de Mario Golf est un autre signe que Nintendo s’améliore dans l’adoption du modèle de support post-lancement rendu célèbre par d’autres éditeurs comme Ubisoft et Rockstar Games. Nintendo vient de publier une tonne de contenu gratuit pour New Pokémon Snap plus tôt cette semaine qui a ajouté de nouveaux Pokémon et des zones à explorer. Avant cela, des jeux comme Mario Tennis Aces et Animal Crossing New Horizons recevaient des mises à jour gratuites des mois et des mois après leur sortie.