Super Six : 6 ans d’Inde numérique

Par le Dr Subi Chaturvedi,

Alors que l’Inde commençait son parcours vers le numérique, une caractéristique importante la distingue des parcours similaires d’autres pays, à savoir le rôle de l’État dans le processus de transformation. La route de l’Inde vers la transformation numérique a été pavée par d’importantes initiatives gouvernementales qui ont conduit à de nouvelles plateformes numériques pour les citoyens et à un meilleur accès à ces plateformes. Aadhar était probablement la réalisation la plus importante, couvrant 99% de la population indienne, leur permettant d’accéder à d’importants services numériques gouvernementaux. Non seulement cela a amélioré la disponibilité et la transparence des paiements sociaux, mais cela a également aidé à fournir une assistance financière aux personnes dans le besoin.

Une feuille de route clairement définie

Le programme Digital India a trois domaines de vision : l’infrastructure numérique en tant que service public essentiel pour chaque citoyen, la gouvernance et les services à la demande, et l’autonomisation numérique des citoyens. Aujourd’hui, le programme d’ambition achève ses six années, et malgré tant de réalisations, il y a tellement plus à faire.

Ce programme phare unique du gouvernement indien a été lancé le 1er juillet 2015 dans le but de transformer l’Inde en une société numérique et une économie du savoir. Cela a commencé comme une tentative d’améliorer l’accès aux services gouvernementaux essentiels en rendant le pays numériquement autonome grâce à une infrastructure et une connectivité améliorées. Le programme a été activé pour plusieurs programmes gouvernementaux importants, tels que BharatNet, Make in India, Startup India et Standup India, les corridors industriels, etc.

Digital India, un programme-cadre qui couvre plusieurs ministères et départements gouvernementaux, est une consolidation de diverses initiatives et idées plus petites dans une vision globale. Chaque initiative est mise en œuvre dans le cadre d’un objectif plus large sous la coordination globale effectuée par le Département de l’électronique et des technologies de l’information (DeitY). Le programme devait donner une impulsion aux neuf piliers des domaines de croissance, à savoir les autoroutes à large bande, l’accès universel à la connectivité mobile, le programme d’accès public à l’Internet, la gouvernance en ligne : réformer le gouvernement par la technologie, e-Kranti – fourniture électronique de services, information pour tous , fabrication de produits électroniques, informatique pour l’emploi et programmes de récolte précoce.

Une autre réalisation importante sous l’égide de Digital India a été l’introduction de l’interface de paiement unifiée (UPI), qui a introduit les avantages des paiements numériques dans toutes les régions du pays. Des entreprises florissantes aux vendeurs de rue modestes, UPI aide tout le monde avec les paiements et les transactions. Cela encourage également un certain nombre d’acteurs privés à proposer des alternatives aux paiements numériques qui ont complètement transformé l’économie indienne. Rien qu’en 2021, les Indiens ont effectué 37,90 milliards de transactions numériques, soit une augmentation de 27,9 milliards par rapport à 2016, année du lancement d’UPI, où environ 10 milliards de transactions ont été effectuées.

Dans le même ordre d’idées, le système d’identification électronique du client (e-KYC), le système de stockage de documents électroniques (DigiLocker) et le système de signature électronique (eSign) ont été introduits pour aider les entreprises à rationaliser leurs opérations. Des progrès significatifs ont également été réalisés dans les travaux d’administration en ligne réunissant une plate-forme électronique de passation des marchés, une vaste ressource de données gouvernementales et un système de guichet unique pour accéder à plus de 300 services publics.

Au-delà de la Trinité JAM

Ce qui a commencé comme une simple étape pour lancer la trinité JAM (Jan Dhan, Aadhar et Mobile) pour éliminer les fuites dans le système, a aujourd’hui renforcé l’ensemble de la campagne de vaccination pour COVID, faisant de l’Inde le deuxième pays des États-Unis à avoir administré 20 vaccins crore . Les solutions technologiques renforcées par Digital India, qui ont construit l’infrastructure ensemble pendant des années, servent aujourd’hui de base à d’autres interventions émergentes dans les domaines des start-ups, de l’éducation numérique, des solutions bancaires et de paiement transparentes, de l’agritech, des technologies de la santé, des villes intelligentes, de l’e- gouvernance et gestion du commerce de détail.

En fait, l’Inde a fait face à la pandémie en tant que nation habilitée qui opérait numériquement dans tous les domaines, tout au long de la période de verrouillage pour maintenir le rythme de croissance. Cela n’aurait pas été possible sans le rêve du Premier ministre Modi qui a dit : « Pour moi, IT + IT = IT » ou, comme il l’a élaboré, « Indian Talent + Information Technology = India Tomorrow ». Digital India suivi de Digital Village ont réussi à combler le fossé entre Bharat et l’Inde, permettant au pays de le tisser dans un rêve pour demain où la technologie peut être utilisée et accessible par tous.

En tant que plate-forme de Digital India, la gouvernance et les infrastructures connexes ont façonné le service public du pays, les entreprises privées qui se transformaient déjà en s’imprégnant de la technologie pour rester pertinentes ont prospéré. La vitesse à laquelle l’Inde s’est accélérée pour devenir des plates-formes technologiques pour les réunions de bureau, les écoles, les divertissements, les jeux, la nourriture et les achats pendant le verrouillage provoqué par la pandémie est le résultat combiné d’un programme d’accès public à Internet, d’informations pour tous et d’une pléthore de matériel accessible.

Toutes les activités pertinentes des êtres humains ont été numérisées, y compris les loisirs et les divertissements. Les jeux numériques ou en ligne ont connu la plus forte croissance pendant le verrouillage dans le secteur des médias et du divertissement avec 365 millions de joueurs en ligne d’ici la fin de 2020, contre 269 millions de joueurs en ligne en 2018. Il devrait encore augmenter à 436 millions au cours de l’exercice actuel. année et à 510 millions en 2022.

Le chemin à parcourir

Le cabinet de conseil Deloitte a déclaré dans un rapport de janvier que l’industrie indienne des jeux en ligne devrait se développer à un taux de croissance annuel composé de 40 % à 2,8 milliards de dollars d’ici 2022, contre 1,1 milliard de dollars en 2019. La gamification dans tous les secteurs serait la prochaine étape logique pour le startups de jeux, puisant dans un marché d’une valeur de 30,7 milliards de dollars d’ici 2025. La gamification changera la donne pour des secteurs comme l’éducation, cependant, le plus grand potentiel réside dans la qualification des personnes pour préparer la main-d’œuvre de demain.

La recherche indique que 50% des 4 millions d’employés de l’industrie informatique doivent être recyclés au cours des 3 prochaines années. De nouvelles perturbations numériques en constante évolution continueront de transformer chaque industrie et la façon dont les entreprises sont conduites. Le gouvernement et l’industrie visent ensemble à recycler/améliorer les compétences d’environ 1,4 million d’employés sur une période de 5 ans. La ludification des initiatives de compétences et d’éducation comblera le fossé entre les langues et aidera les individus moins instruits à devenir également avertis et autonomes en matière de technologie.

Ces nouveaux secteurs peuvent être le visage de la prochaine phase de croissance numérique de l’Inde alors qu’elle se dirige vers l’objectif d’une économie de 5 000 milliards de dollars d’ici 2025. L’Inde est déjà le leader du segment des jeux mobiles, avec plus de 7 milliards d’installations de jeux mobiles dans les 9 premiers mois de 2020 – 17% du total mondial. Un cadre politique progressif et un écosystème favorable pourraient voir l’Inde devenir le leader mondial du jeu et de la ludification et transformer la nation en une plaque tournante du jeu et de la ludification. Ce changement commence par l’identification et la promotion de secteurs émergents comme les jeux en ligne grâce à un cadre réglementaire durable, qui peut protéger les startups locales et assurer leur croissance. Deuxièmement, une nouvelle approche des compétences et de l’éducation, où la ludification ou l’apprentissage basé sur le jeu peut toucher davantage de personnes en les préparant pour l’avenir. Troisièmement, nous devons retenir les meilleurs talents issus des institutions de premier plan en les encourageant par le biais de programmes d’incitation et en protégeant leurs intérêts dans le pays. Quatrièmement, le gouvernement et les parties prenantes concernées doivent définir des politiques progressistes qui invitent et maintiennent de nouveaux investissements dans le pays. Cinquièmement, l’adoption continue de nouvelles technologies et la promotion d’un meilleur accès dans les zones mal desservies. Sixièmement, une synergie entre l’industrie et le milieu universitaire pour créer un bassin de talents prêt pour l’industrie.

Ce progrès n’aurait pas été possible sans la poussée pour une connectivité omniprésente et l’accès à un accès Internet de haute qualité. Grâce à des programmes comme Bharat Net, le gouvernement a tenté de connecter 2,5 lakh villages via le haut débit et a également incité les acteurs privés à baisser les tarifs des données pour faire d’Internet un service pour les masses. Nous avons actuellement 778,09 millions d’abonnés haut débit en Inde et le nombre augmente et avec lui l’accès aux services. L’accès, selon Brandon Fleming, fondateur du Harvard Diversity Project, est ce qui empêche les gens de réaliser de grandes choses et si cela est vrai pour l’Inde, le ciel est la limite.

La plate-forme de Digital India a prouvé qu’elle peut réellement transformer le milliard de rêves en réalité, catapultant les réussites de l’Inde dans la prochaine série de licornes avec le soutien d’un environnement politique propice. L’objectif du gouvernement de créer des centres de données à hyper-échelle et une voie d’information numérique futuriste qui relieront l’éducation, les instituts de recherche, le gouvernement et les compétences permettront tous les étapes de la construction du «Soonicorn» – le club «Bientôt une licorne» qui réalisera davantage le rêve de « Make in India, Made for the World ». Alors que nous célébrons les six années d’achèvement de Digital India, voici les six étapes concrètes qui peuvent aider à la transformation numérique de la nation dans la nouvelle norme pour Digital 4.0, contribuant à la réussite de l’Inde et réalisant le rêve économique de cinq mille milliards de dollars. Tout d’abord, l’inculcation du tempérament scientifique, où la perception n’entraîne pas la politique, l’accès aux données et la réduction des coûts des appareils, en particulier les smartphones, la technologie haut débit et une connectivité transparente (5G, 6G), un contenu de qualité et en langue locale, un cyberespace sécurisé et sécurisé avec des espaces clairs pour les réparations, les médiateurs, les agents de règlement des griefs, les énergies renouvelables, l’alimentation électrique transparente, les technologies vertes et enfin de plus en plus de services gouvernementaux à mettre en ligne avec plus de départements qui se parlent. C’est un pas en avant pour chaque année de ce programme remarquable. Nous faisons cela correctement et nous recherchons un Aatamnirbhar Bharat vraiment autonome et autonome où chaque citoyen est connecté et pleinement habilité.

(L’auteur est PhD IITD, est une éminente professionnelle des politiques publiques et une ancienne membre des Nations Unies, du Forum sur la gouvernance de l’Internet et du Groupe consultatif multipartite. Elle préside également le sous-comité de la FICCI sur les femmes dans la technologie, la politique et le leadership. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

