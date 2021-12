Super Smash Bros. Ultimate obtient sa mise à jour finale de l’équilibre du jeu

Bien que ce ne soit pas la dernière mise à jour de Super Smash Bros. Ultimate, le Twitter officiel du jeu souligne que la Ver. 13.0.1 sera le dernier patch d’équilibrage du jeu.

« Avec cela, le réglage de l’équilibre est terminé », a écrit le créateur du jeu Masahiro Sakurai sur Twitter. « Merci pour votre travail acharné à toutes les personnes impliquées dans le correctif. »

Les notes de mise à jour, qui peuvent être lues ci-dessous, ont apporté une série de modifications aux combattants et à leurs mouvements, mais pas à tous les personnages, remarquez.

Il y a quelques changements notables, dont beaucoup semblent être des buffs. Meta Knight, Inkling et Bowser Jr. faisaient partie des combattants qui ont été boostés. Nerfs est allé à Min Min et Pyra/Mythra.

Comme vous pouvez également le voir, Sora a obtenu quelques ajustements mineurs, tandis que Pikachu est sensiblement MIA, évitant ainsi tout changement.

Donkey Kong – Attaque neutre 2 : augmentation de la durée de détection des coups. Vulnérabilité réduite.

Donkey Kong – Down Tilt Attack : extension de la durée pendant laquelle les adversaires seront dans l’animation des dégâts.

Donkey Kong – Neutral Special : Augmentation de la vitesse d’activation de la super armure.

Lien – Attaque neutre 1 : Augmentation de la vitesse d’attaque.

Link – Down Tilt Attack : Angle de lancement ajusté.

Link – Up Smash Attack : distance de lancement étendue pour l’attaque finale.

Peach – Side Special: Facilite la saisie des bords.

Daisy – Side Special : Facilite la saisie des bords.

Ice Climbers – Dash Attack : Augmentation de la vitesse d’attaque.

Ice Climbers – Down Smash Attack : distance de lancement étendue.

Ice Climbers – Up Special : Augmentation de la vitesse d’attaque. Augmentation de la vitesse de détection de la plage de saisie des bords.

Falco – Dash Attack : Augmentation de la puissance d’attaque tout en maintenant la distance de lancement.

Falco – Side Smash Attack : Augmentation de la portée d’attaque à l’avant pour correspondre au visuel.

Mewtwo – Side Tilt Attack : Augmentation de la puissance. Distance de lancement étendue.

Mewtwo – Forward Throw : Augmentation de la puissance.

Meta Knight – Up Smash Attack : Augmentation de la portée d’attaque. Ajusté pour que les adversaires ne tombent pas lorsqu’ils sont touchés avec le premier ou le deuxième coup.

Meta Knight – Attaque aérienne avancée : puissance accrue.

Meta Knight – Back Air Attack : Augmentation de la puissance.

Meta Knight – Up Throw : Distance de lancement étendue.

Wario – Attaque neutre 1 : Augmentation de la puissance. Vulnérabilité réduite.

Wario – Attaque neutre 2 : Augmentation de la puissance d’attaque tout en maintenant la distance de lancement. Vulnérabilité réduite.

Ike – Attaque neutre 3 : Augmentation de la puissance. Distance de lancement étendue.

Ike – Up Smash Attack : distance de lancement étendue pour la plage de dégâts élevés.

Ike – Side Special : Augmentation de la puissance lors du démarrage de la charge vers l’avant au sol. Distance de lancement prolongée lors du démarrage de la charge vers l’avant au sol.

Mega Man – Dash Attack : Distance de lancement étendue pour l’attaque finale. Augmentation de la vitesse d’attaque.

Mega Man – Down Smash Attack : extension de la portée des dégâts vers le bas.

Mega Man – Side Special : Augmentation de la puissance.

Rosalina & Luma – Mouvements de base : la distance de lancement a été raccourcie lorsque Luma est lancé.

Rosalina & Luma – Down Smash Attack : extension de la portée des dégâts de Rosalina vers l’intérieur.

Robin – Rafale d’attaque : portée d’attaque augmentée. Puissance accrue.

Robin – Flurry Attack to KO: Augmentation de la portée d’attaque.

Bowser Jr. – Dash Attack : Il est plus facile de frapper plusieurs fois. Puissance accrue.

Bowser Jr. – Down Tilt Attack : il est plus facile de frapper plusieurs fois. Angle de lancement ajusté pour l’attaque finale.

Bowser Jr. – Up Smash Attack : Augmentation de la puissance.

Bowser Jr. – Side Special : Distance de lancement prolongée lors de la rotation.

Ryu – Side Tilt Attack (Fort): Augmentation de la vitesse d’attaque.

Ryu – Spécial neutre : augmentation de la puissance d’attaque tout en maintenant la distance de lancement pour les attaques légères, moyennes, lourdes et d’entrée de commande.

Ryu – Side Special : Vulnérabilité réduite pour les attaques légères, moyennes, lourdes et d’entrée de commande lorsqu’elles sont utilisées au sol.

Cloud – Down Special : Augmentation de la vitesse d’attaque pour Finishing Touch.

Inkling – etc. : Vulnérabilité réduite lors du rechargement de l’encre.

Inkling – Side Tilt Attack: Augmentation de la puissance. Distance de lancement étendue.

Inkling – Up Tilt Attack : Il est plus facile de frapper les adversaires au sol.

Inkling – Side Smash Attack: Facilite l’atteinte de la plage de dégâts élevés.

Inkling – Neutre Spécial : allongement de la distance du tir.

Ridley – Dash Attack : Augmentation de la puissance. Distance de lancement étendue.

Piranha Plant – Side Tilt Attack : Distance de lancement étendue pour l’attaque finale.

Plante Piranha – Attaque par inclinaison vers le bas : augmentation de la durée de détection des coups. Vulnérabilité réduite.

Plante Piranha – Attaque aérienne vers le bas : augmentation de la durée de l’effet météore pendant la fenêtre de dégâts.

Plante Piranha – Down Special : Réduction du temps d’utilisation du mouvement.

Min Min – Mouvements de base : Réduction de la puissance contre les boucliers pour chaque coup de poing. Ajustement de la durée de certaines des animations lorsqu’elles sont renversées au sol pour correspondre à d’autres combattants.

Min Min : Attaque aérienne neutre : augmentation de la vulnérabilité lors de l’atterrissage.

Min Min : Side Smash Attack : Réduction de la durée du rayon du Dragon.

Steve : Up Smash Attack : Réduction de la durée de l’animation d’un adversaire lorsqu’il est touché par différentes parties de cette attaque.

Pyra : Mouvements de base : Ajustement de la durée de certaines des animations lorsqu’elles sont renversées au sol pour correspondre à d’autres combattants.

Pyra : Side Special : Vulnérabilité accrue.

Mythra : Mouvements de base : Ajustement de la durée de certaines des animations lorsqu’elles sont renversées au sol pour correspondre à d’autres combattants.

Mythra : Side Smash Attack : distance de lancement raccourcie.

Sora : Mouvements de base : Ajustement de la durée de certaines des animations lorsqu’elles sont renversées au sol pour correspondre à d’autres combattants.

Les amiibo Samus (Metroid Dread) et EMMI (Metroid Dread) sont désormais pris en charge.

Remarque : si vous accédez à un amiibo dans Jeux et plus et que vous placez ces amiibo dans la zone NFC, vous pouvez recevoir leurs esprits. Remarque : Samus (Metroid Dread) peut être utilisé comme joueur de figurine (FP).

Plusieurs problèmes ont été corrigés pour améliorer l’expérience de jeu.

Comme Kotaku l’a signalé précédemment, Sora était le dernier personnage DLC. Et maintenant, il n’y aura pas non plus de futures mises à jour de l’équilibre des combattants.

Au cas où vous l’auriez manqué, lisez la critique de Super Smash Bros. Ultimate de Kotaku ici.