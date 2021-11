Super Smash Bros. Ultimate pourrait ne pas mettre fin à la série après tout

Je suppose que nous pouvons dire que Mario est d’accord avec plus de jeux Smash Bros., hein ? Image : Nintendo

Masahiro Sakurai est de retour dans Famitsu avec sa dernière chronique, dans laquelle il pontifie sur Super Smash Bros. Ultimate comme finale potentielle de la série. Il semble en fait qu’Ultimate ne soit peut-être pas la fin, bien que Sakurai ne soit pas encore certain d’une suite.

Dans des extraits publiés par Ryokutya2089 (traduits à la fois par Siliconera et Video Games Chronicle), le producteur a parlé de l’avenir de Smash Bros. Sakurai a déclaré que bien qu’il ne pense pas à un suivi, il ne peut pas dire avec certitude qu’Ultimate est « la fin de Smash ». Apparemment, lui et Nintendo « doivent discuter et envisager sérieusement » comment une suite pourrait être un succès étant donné qu’Ultimate est un best-seller pour la société depuis son lancement.

Si un autre Smash Bros. venait, Sakurai a dit que cela ne pourrait probablement pas être fait sans lui. Parallèlement à sa dernière chronique, Famitsu a interviewé Sakurai, qui a déclaré qu’il « actuellement [doesn’t] voir un chemin » dans lequel Smash peut exister sans son implication. Il a même mentionné que Nintendo avait tenté de le transmettre à quelqu’un d’autre, mais « ça ne s’est pas bien passé », quoi que cela puisse signifier.

Il convient de souligner que les jeux sont généralement développés par des équipes entières de personnes. Alors que Sakurai est peut-être le cerveau de l’opération, en tant que créateur et réalisateur de la série, les légions de développeurs moins connus travaillant en arrière-plan étaient tout aussi essentielles à la réalisation d’Ultimate. Alors bien sûr, Smash Bros. tel que nous le connaissons n’existerait probablement pas sans Sakurai, mais cela ne signifie pas non plus que la participation de Sakurai est totalement nécessaire pour que la série continue de progresser.

Pourtant, Sakurai se porte en lambeaux depuis des années maintenant ! En plus de concevoir Smash Bros., il a écrit sa chronique Famitsu pendant près de deux décennies. Et en 2012, on lui a diagnostiqué une tendinite calcifiante en raison de son horaire de travail intense, bien que Sakurai ait dit qu’il allait « bien » maintenant en août.

Super Smash Bros. Ultimate a récemment terminé son DLC, ajoutant Sora de Kingdom Hearts comme dernier combattant à rejoindre la liste en tant que combattant complémentaire. La communauté était divisée sur son introduction avant même la diffusion de Direct dédié à Smash le mois dernier, mais le héros aux grosses chaussures est en fait plutôt cool à jouer.