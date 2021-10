Super Smash Bros. Ultimate Sora Impressions – Quelle est la qualité du combattant final du jeu ?

Nintendo a fait sourire beaucoup de visages lorsqu’il a révélé que Sora de Kingdom Hearts devait être le dernier combattant de Super Smash Bros. Ultimate à rejoindre la liste. Maintenant que Sora est sorti, je l’ai mis à l’épreuve pour voir comment il s’en sort.

Dans la vidéo ci-dessus, vous pouvez voir ce que je pense de Sora. En tant que personne qui a consacré beaucoup de temps à Smash Bros. Ultimate depuis sa sortie, Sora se sent bien.

Sora est très certainement un personnage qui prospère dans les airs et est assez facile à prendre en main et à jouer. Il a quelques combos automatiques qui peuvent être annulés pour entrer dans vos autres mouvements ou, si vous obtenez le bon timing, retournez directement dans le combo automatique.

Le protagoniste de Kingdom Hearts a l’une des meilleures récupérations du jeu avec sa spéciale qui peut être suivie de sa spéciale, vous permettant de prendre beaucoup de risques hors scène, et cette spéciale tue de manière fiable à des pourcentages moyens à élevés.

Sora a également une grande utilité avec des sorts spéciaux neutres boule de feu, foudre et glace. Ces sorts sont parfaits pour créer de l’espace puisqu’il est l’un des personnages les plus lents.

Il est un peu trop flottant pour moi, encore plus que Jigglypuff, Peach et Samus. Il a un contrôle aérien modéré mais ce n’est pas suffisant pour mon style de jeu.

La vitesse de chute de Sora est incroyablement lente, et j’ai l’impression que si votre adversaire est au sol et que vous essayez d’atterrir, il est plus facile que d’habitude pour lui de passer sous vous et de faire ce qu’il veut, même en esquivant l’air.

Le comptoir de Sora fait du bien et j’ai l’impression que c’est dissuasif pour les gens qui ne vous laisseront pas revenir sur scène.

Dans l’ensemble, il est amusant à jouer. Il ne serait pas mon premier choix dans un tournoi amical entre amis, mais si je tirais au hasard et obtenais Sora, je ne serais pas en colère contre ça.

Pour plus d’informations sur les jeux à venir, rendez-vous sur notre page des dates de sortie des jeux vidéo. Pour en savoir plus sur Nintendo, pourquoi ne pas consulter notre critique du brillant Metroid Dread.