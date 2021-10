Super Smash Bros. Ultimate Version 13.0.0 est maintenant disponible, voici les notes de mise à jour complètes

Le combattant final est là !

par Liam Doolan il y a 7 minutes

Nintendo a publié la version 13.0.0 de Super Smash Bros. Ultimate. Cette mise à jour ajoute Sora de Kingdom Hearts en tant que combattant DLC payant.

Il existe également de nouveaux Tspirits et de nouvelles tenues Mii qui peuvent être achetés sur l’eShop. Dernier point mais non le moindre, quelques ajustements d’équilibrage de jeu, des ajustements de combattant et des correctifs pour améliorer l’expérience de jeu globale.

Vous trouverez ci-dessous les notes de mise à jour complètes, avec l’aimable autorisation de la page d’assistance officielle de Nintendo :

Ver. 13.0.0 (Sortie le 18 octobre 2021)

Hors ligne

Les esprits suivants de la série KINGDOM HEARTS apparaîtront dans la boutique du menu Vault : Riku Kairi Roxas Axel Xion Terra Ventus Aqua Les esprits suivants apparaîtront sur le Spirit Board et la boutique :

Général

Le contenu téléchargeable suivant sera utilisable après l’achat : Sora Challenger Pack Judd Hat Octoling Wig Doom Slayer Casque + Armure

Remarque : vous ne pouvez pas faire de vidéos de replays contenant des DLC que vous n’avez pas achetés (combattants, scènes, musique, costumes de combattant Mii, etc.).

Plusieurs problèmes ont été corrigés pour améliorer l’expérience de jeu.

Ajustements des combattants

Mouvement de combattant Changer tous les combattants, etc. Fait en sorte que les adversaires qui tombent sur place à cause de la spéciale latérale de Kazuya ne puissent pas être piétinés lorsqu’ils sautent. Jigglypuff Neutral Attack 2 Vulnérabilité réduite. Jigglypuff Back Air Attack Vulnérabilité réduite.

Vulnérabilité réduite lors de l’atterrissage. Jigglypuff Downward Throw Réduction de la distance de lancement.

Vulnérabilité réduite. Dr. Mario Neutral Air Attack Distance de lancement étendue pour la fenêtre de dégâts élevés. Dr. Mario Up Air Attack Augmentation de la puissance d’attaque et maintien de la distance de lancement. Dr. Mario Down Air Attack Vitesse d’attaque accrue. Dr. Mario Side Special Augmentation de la durée de détection des coups. Dr. Mario Down Special Augmentation de la vitesse d’activation de la super armure lors de l’utilisation du mouvement au sol. Zelda Neutral Attack 1 Vulnérabilité réduite. Zelda Flurry Attack Augmentation de la puissance. Zelda Up Smash Attack Distance de lancement étendue. Zelda Down Smash Attack Distance de lancement étendue. Zelda Down Air Attack Augmentation de la portée des dégâts élevés. Lucario Dash Attack A prolongé la durée de la partie à dégâts élevés de l’attaque.

Augmentation de la portée des dégâts élevés. Lucario Side Tilt Attack Distance de lancement étendue de la deuxième attaque. Lucario Down Tilt Attack Vitesse d’attaque accrue. Rosalina & Luma Down Smash Attack Luma apparaîtra devant Rosalina lors de l’utilisation du mouvement et de la rotation.

Distance de lancement étendue pour l’attaque de Luma. Rosalina & Luma Side Special Luma vous suivra lors de l’utilisation du mouvement dans les airs. Little Mac Up Tilt Attack Durée prolongée de l’animation d’un adversaire lorsqu’il est touché par cette attaque. Little Mac Side Smash Attack Augmentation de la puissance contre les boucliers lors de l’utilisation du mouvement avec une entrée vers le bas. Little Mac Neutral Special Distance de lancement étendue.

Vulnérabilité réduite lors de l’utilisation du mouvement au sol.

Augmentation de la vitesse, il sera donc plus rapide d’utiliser le mouvement.

Conçu de manière à ce que la deuxième pression sur le bouton puisse être saisie à l’avance. Little Mac Up Special Distance de lancement étendue de la dernière attaque. Little Mac Down Special Augmentation de l’augmentation de la puissance d’attaque. Ridley Side Special Raccourci le temps entre les animations de claquement/glissement et le moment où un autre saut peut être entré. King K. Rool Up Tilt Attack Puissance accrue.

Distance de lancement étendue. King K. Rool Side Smash Attack Augmentation de la durée de détection des coups.

Augmentation de la portée au début du mouvement. King K. Rool Attaque aérienne avancée Vulnérabilité réduite. King K. Rool Up Throw Distance de lancement étendue. Isabelle Down Tilt Attack Vulnérabilité réduite. Isabelle Side Smash Attack Prolongation de la durée de la partie à dégâts élevés de l’attaque. Isabelle Down Smash Attack Distance de lancement étendue.

Portée d’attaque augmentée. Isabelle Forward Throw Distance de lancement étendue. Incineroar Down Smash Attack Augmentation de la puissance.

Distance de lancement étendue. Incineroar Up Air Attack Augmentation de la puissance d’attaque et maintien de la distance de lancement. Incineroar Up Special Augmentation de la puissance d’attaque et maintien de la distance de lancement de la fenêtre de dégâts élevés lors de la descente.

Augmentation de la puissance d’attaque et maintien de la distance de lancement de la fenêtre de dégâts élevés pour l’explosion. Joker Final Smash Réduction du temps d’arrêt après avoir terminé le Final Smash. Hero Final Smash Réduction du temps d’arrêt après avoir terminé le Final Smash.

[source en-americas-support.nintendo.com]

