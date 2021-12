Super Smash Bros. Ultimate Version 13.0.1 est maintenant disponible, voici les notes de mise à jour complètes

Fighter Move Change Donkey Kong Neutral Attack 2 Augmentation de la durée de détection des coups.

Vulnérabilité réduite. Donkey Kong Down Tilt Attack Augmentation de la durée pendant laquelle les adversaires seront dans l’animation des dégâts. Donkey Kong Neutral Special Augmentation de la vitesse d’activation de la super armure. Link Neutral Attack 1 Augmentation de la vitesse d’attaque. Link Down Tilt Attack Angle de lancement ajusté. Link Up Smash Attack Distance de lancement étendue pour l’attaque finale. Peach Side Special Facilite la saisie des bords. Daisy Side Special Facilite la saisie des bords. Ice Climbers Dash Attack Vitesse d’attaque accrue. Ice Climbers Down Smash Attack Distance de lancement étendue. Ice Climbers Up Special Augmentation de la vitesse d’attaque.

Augmentation de la vitesse de détection de la plage de saisie des bords. Falco Dash Attack Augmentation de la puissance d’attaque tout en maintenant la distance de lancement. Falco Side Smash Attack Augmentation de la portée d’attaque à l’avant pour correspondre au visuel. Mewtwo Side Tilt Attack Puissance accrue.

Distance de lancement étendue. Mewtwo Forward Throw Puissance accrue. Meta Knight Up Smash Attack Portée d’attaque augmentée.

Ajusté pour que les adversaires ne tombent pas lorsqu’ils sont touchés avec le premier ou le deuxième coup. Attaque aérienne avancée de Meta Knight Augmentation de la puissance. Meta Knight Back Air Attack Augmentation de la puissance. Meta Knight Up Throw Distance de lancement étendue. Wario Neutral Attack 1 Augmentation de la puissance.

Vulnérabilité réduite. Wario Neutral Attack 2 Augmentation de la puissance d’attaque tout en maintenant la distance de lancement.

Vulnérabilité réduite. Attaque neutre Ike 3 Augmentation de la puissance.

Distance de lancement étendue. Ike Up Smash Attack Distance de lancement étendue pour la plage de dégâts élevés. Ike Side Special Augmentation de la puissance lors du démarrage de la charge vers l’avant au sol.

Distance de lancement prolongée lors du démarrage de la charge vers l’avant au sol. Mega Man Dash Attack Distance de lancement étendue pour l’attaque finale.

Augmentation de la vitesse d’attaque. Mega Man Down Smash Attack A étendu la portée des dégâts vers le bas. Mega Man Side Special Augmentation de la puissance. Mouvements de base de Rosalina et Luma Réduction de la distance de lancement lorsque Luma est lancé. Rosalina et Luma Down Smash Attack ont ​​étendu la portée des dégâts de Rosalina vers l’intérieur. Attaque Robin Flurry Portée d’attaque augmentée.

Puissance accrue. Attaque de Robin Flurry à KO Portée d’attaque augmentée. Bowser Jr. Dash Attack Facilite les frappes multiples.

Puissance accrue. Bowser Jr. Down Tilt Attack Facilite les frappes multiples.

Angle de lancement ajusté pour l’attaque finale. Bowser Jr. Up Smash Attack Augmentation de la puissance. Bowser Jr. Side Special Distance de lancement prolongée lors de la rotation. Ryu Side Tilt Attack (Fort) Augmentation de la vitesse d’attaque. Ryu Neutral Special Augmentation de la puissance d’attaque tout en maintenant la distance de lancement pour les attaques légères, moyennes, lourdes et d’entrée de commande. Ryu Side Special Vulnérabilité réduite pour les attaques légères, moyennes, lourdes et d’entrée de commande lorsqu’il est utilisé au sol. Cloud Down Special Augmentation de la vitesse d’attaque pour Finishing Touch. Inkling etc. Vulnérabilité réduite lors du rechargement de l’encre. Inkling Side Tilt Attack Puissance accrue.

Distance de lancement étendue. Inkling Up Tilt Attack A rendu plus facile de frapper les adversaires au sol. Inkling Side Smash Attack A rendu plus facile d’atteindre la plage de dégâts élevés. Inkling Neutral Special Allongé la distance du tir. Ridley Dash Attack Puissance accrue.

Distance de lancement étendue. Piranha Plant Side Tilt Attack Distance de lancement étendue pour l’attaque finale. Piranha Plant Down Tilt Attack Augmentation de la durée de détection des coups.

Vulnérabilité réduite. Piranha Plant Down Air Attack Augmentation de la durée de l’effet météore pendant la fenêtre de dégâts. Piranha Plant Down Special Réduction du temps d’utilisation du mouvement. Min Min Basic Movements Réduction de la puissance contre les boucliers pour chaque coup de poing.

Ajustement de la durée de certaines des animations lorsqu’elles sont renversées au sol pour correspondre à d’autres combattants. Min Min Neutral Air Attack Augmentation de la vulnérabilité lors de l’atterrissage. Min Min Side Smash Attack Réduction de la durée du rayon du dragon. Steve Up Smash Attack Réduction de la durée de l’animation d’un adversaire lorsqu’il est touché par différentes parties de cette attaque. Mouvements de base de Pyra Ajustement de la durée de certaines des animations lorsqu’elles sont renversées au sol pour correspondre aux autres combattants. Pyra Side Special Vulnérabilité accrue. Mouvements de base de Mythra Ajustement de la durée de certaines des animations lorsqu’elles sont renversées au sol pour correspondre aux autres combattants. Mythra Side Smash Attack Distance de lancement raccourcie. Mouvements de base de Sora Ajustement de la durée de certaines des animations lorsqu’elles sont renversées au sol pour correspondre aux autres combattants.



