Super-spreader, papa bod, amirite : le dictionnaire Merriam-Webster ajoute 455 nouveaux mots à son lexique

Dictionnaire et mots nouveaux : La langue est un phénomène en constante évolution, et avec elle, les dictionnaires aussi. Maintenant, le dictionnaire Merriam-Webster a décidé d’ajouter 455 nouveaux mots à son dictionnaire. Mais ce ne sont pas que des mots. Non! La liste comprend également un certain nombre de mots d’argot et d’abréviations qui sont devenus d’usage courant sur les réseaux sociaux, selon un rapport de l’agence de presse AP. Annonçant sa décision, la société d’environ 200 ans a déclaré sur son site Web que, tout comme une langue ne cesse d’évoluer, le dictionnaire continue également de s’étendre. Il a ajouté que dans une langue vivante, de nouveaux termes ainsi que de nouveaux usages pour des termes déjà existants continuent d’apparaître.

Il a déclaré que la pandémie a vu une augmentation de la nature informelle des textos, des messages et des tweets et qu’elle a conduit le vocabulaire à devenir nouvellement riche en expressions efficaces et abrégées. Parmi les nouvelles abréviations qui ont été ajoutées figurent TBH, qui signifie « être honnête » et FTW, pour « pour la victoire ». Ce dernier fait référence à une phrase souvent utilisée pour exprimer son soutien à quelque chose, tandis que sur les réseaux sociaux, il est souvent utilisé pour reconnaître une réponse amusante ou intelligente.

En dehors de cela, « amirite » a également été ajouté au dictionnaire. C’est un moyen rapide d’écrire « ai-je raison ? » « Dad bod » est également désormais un mot que le dictionnaire reconnaît comme un physique typiquement lié à celui d’un père moyen, en particulier un père qui n’est pas exactement musclé et qui est un peu en surpoids.

Cependant, les abréviations et le langage Gen-Z ne sont pas les seuls ajouts au lexique. La pandémie de coronavirus a également entraîné l’entrée de nouveaux termes dans le dictionnaire. « Long COVID », « super-épandeur » et « passeport vaccinal » ont été ajoutés.

La politique a également prêté quelques mots au dictionnaire, Merriam-Webster ayant maintenant ajouté « Whataboutism » (« Whataboutery » pour les Britanniques) dans le lexique, et il fait référence à une situation dans laquelle une accusation d’acte répréhensible est répondue par des allégations de un autre acte répréhensible similaire ou pire.

