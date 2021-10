Super style et Stranger Things Vibes

Capture d’écran : concombre de coco / Kotaku

Je ne suis normalement pas un fan des RPG au tour par tour, mais les visuels basés sur les voxels d’Echo Generation ont attiré mon attention, alors j’ai décidé de tenter le coup. Je suis très content de l’avoir fait. Bien que ce soit un jeu parfois frustrant, il a suffisamment de charme et de style pour que je l’apprécie même lorsque je suis coincé. Il ne dépasse pas non plus son accueil, offrant une courte aventure semblable à Stranger Things que la plupart des gens pourront terminer en moins de cinq heures.

Echo Generation met en vedette un jeune garçon ou une jeune fille (à vous de décider) et leur jeune sœur. Ils vivent dans les années 1980 dans une petite ville généralement calme. Peu de temps après avoir commencé le jeu, vous découvrez tous les deux un OVNI écrasé piloté par quelqu’un qui semble travailler pour la même entreprise secrète pour laquelle travaille votre père disparu. À partir de là, vous partez en voyage pour découvrir la vérité derrière l’entreprise, découvrez ce qui est arrivé à votre père, découvrez pourquoi des extraterrestres et des monstres mutants apparaissent dans toute la ville et, espérons-le, sauvez la situation. Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seul. Vous et votre sœur pouvez trouver des animaux de compagnie pour vous aider dans votre aventure. Mon préféré était un chat qui pouvait nous lécher pour nous soigner. Un peu bizarre, très utile.

Votre ville regorge des choses habituelles auxquelles vous vous attendez, comme une école vide fermée pour l’été, des magasins de location de vidéos locaux et, bien sûr, toutes sortes de monstres étranges et effrayants, d’extraterrestres et de fantômes. OK, attendez, je suppose que cette dernière partie n’est pas ce que vous vous attendez à trouver dans la plupart des villes, mais Echo Generation est clairement inspiré par des émissions comme Stranger Things, ainsi que d’autres RPG comme EarthBound. Et tout comme ces morceaux populaires de la culture pop, Echo Generation mélange des enfants joyeux avec des personnages et des situations sombres et diaboliques.

Par exemple, à un moment donné, vous vous battez avec un kidnappeur armé d’un couteau et assassin d’enfants qui peut être ou non quelqu’un que votre personnage connaît. Alors, ouais… pas tout à fait un jeu familial, même s’il a l’air tellement adorable.

Capture d’écran : concombre de coco / Kotaku

Les dialogues du jeu sont bien écrits et m’ont souvent fait sourire ou même rire. Il y a une ambiance décontractée dans tout cela, comme s’il savait que son monde est effrayant et rempli de méchants monstres, alors il ne veut pas trop vous effrayer. Les personnages font beaucoup de blagues ou soulignent à quel point les choses deviennent absurdes. Vous pourriez également rencontrer des personnes très étranges qui peuvent vous aider à creuser dans les aspects les plus étranges de la ville qui persistent sous sa surface apparemment normale, ou des personnes carrément terrifiantes qui brisent les vibrations froides et conduisent à des événements troublants. Dans ces moments-là, le jeu atténue les blagues et devient un peu plus sérieux, ce que j’ai apprécié.

Pendant que vous explorez la ville, déverrouillez des raccourcis et collectez tout ce qui n’est pas cloué afin de pouvoir résoudre toutes les énigmes de type jeu d’aventure dans cette chose, vous devez également combattre des méchants et des monstres. Le combat est au tour par tour, mais vous permet de terminer des mini-jeux et des QTE lors de certaines attaques et lors de la défense, similaires aux mécanismes trouvés dans les anciens jeux Paper Mario ou Costume Quest. Obtenez le bon timing ou complétez parfaitement les mini-jeux et vous bloquerez plus efficacement ou vos attaques infligeront des dégâts supplémentaires. Vous pouvez débloquer des mouvements supplémentaires pour vos animaux de compagnie et vos personnages et les mettre à niveau pour améliorer également leurs statistiques. Rien de tout cela n’est nouveau et le combat global est assez simple, mais c’est suffisamment amusant et stimulant pour qu’il ait retenu mon intérêt pendant les cinq heures environ pendant lesquelles j’ai joué.

Capture d’écran : concombre de coco / Kotaku

Je tiens également à mentionner à quel point ce jeu est magnifique. Les personnages et accessoires basés sur des voxels, juxtaposés à des textures et des arrière-plans de pixel art, créent ce monde charmant et attrayant où les visuels d’inspiration rétro se mélangent à la technologie moderne d’une manière qui apparaît simplement sur un grand téléviseur 4K. J’imagine qu’il a toujours fière allure sur un moniteur ou un écran 1080p plus petit, mais les captures d’écran sur votre téléphone ne rendent pas justice à ce jeu. En mouvement, avec le HDR et tout ce jazz, c’est peut-être l’un de mes jeux préférés de 2021. Inutile de dire que j’ai pris beaucoup de captures d’écran dans Echo Generation.

Malheureusement, quelques frustrations interfèrent avec tout ce bonheur visuel et stylistique, en particulier certaines des énigmes que vous devez résoudre pour progresser. La plupart d’entre eux ne sont pas trop difficiles, surtout si vous faites attention aux descriptions des objets et assurez-vous de saisir tout ce que vous trouvez, mais quelques-uns m’ont laissé perplexe pendant un bon moment. À un moment donné, j’ai dû demander de l’aide aux développeurs pour résoudre un casse-tête. La solution était d’une simplicité agaçante mais aussi facilement ratée, et je soupçonne que d’autres rencontreront également quelques barrages routiers.

Heureusement, avec le jeu disponible aujourd’hui sur Xbox et PC, vous devriez pouvoir rechercher des solutions aux énigmes si vous êtes bloqué. Et je vous recommande de le faire, car aucun d’entre eux ne vaut la peine de perdre des heures de votre temps à essayer de résoudre. Cherchez simplement ce qu’il faut faire et continuez d’avancer. La vie est trop courte pour ne pas passer un bon moment avec un jeu aussi beau.