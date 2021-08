“Super talentueux” Andreas Christensen est passé de maux d’estomac avant les matches à l’un des meilleurs défenseurs du monde et Thomas Tuchel récolte les récompenses pour avoir fait confiance au défenseur de Chelsea

in

Chelsea a eu plusieurs artistes remarquables lors de son match nul 1-1 contre Liverpool samedi, mais il ne fait aucun doute qui était le choix du peloton.

Andreas Christensen était un colosse absolu pendant le match, et le fait qu’il ait maintenant remporté les prix de l’homme du match lors de matchs consécutifs à Anfield témoigne de sa renaissance sous Thomas Tuchel.

Christensen devient une véritable élite sous la direction de Tuchel

Le joueur de 25 ans a réalisé une prestation sans faute à l’arrière alors que les Bleus se sont battus jusqu’à un certain point contre toute attente, remportant 3/5 duels, complétant 29/36 de ses passes, réalisant sept dégagements et produisant trois interceptions.

Il n’est absolument pas surprenant que Chelsea n’ait encaissé que deux buts lors de ses 12 derniers départs en Premier League.

Christensen est devenu un véritable défenseur de classe mondiale, mais sa route vers le sommet a été tout sauf la navigation en avion.

Son talent est indéniable, mais il a soufflé le chaud et le froid avec les fans de Chelsea pour un certain nombre de raisons depuis qu’il a rejoint le club il y a huit ans.

Conte a été le premier manager à donner à Christensen une course décente dans le XI

Au cours de la saison 2017/18, Antonio Conte l’a présenté au XI et après un début positif, quelques erreurs individuelles ont vu sa place dans l’équipe être examinée de près.

L’un d’eux a eu lieu lors d’un affrontement des huitièmes de finale de la Ligue des champions avec Barcelone, où sa passe lâche à travers sa propre surface de réparation a conduit directement à l’égalisation de Lionel Messi. Barcelone a remporté le match nul 4-1 au total.

Conte, cependant, est resté fidèle au joueur de 21 ans et l’a même déclaré futur capitaine de Chelsea – ce qui pourrait bien s’avérer vrai dans les années à venir.

“Je fais confiance à Christensen”, a déclaré Conte. “Je pense que ce joueur est le présent et aussi pour l’avenir de Chelsea. Il peut aussi devenir le capitaine de cette équipe.

Une erreur de Christensen a conduit Messi à marquer un but crucial à l’extérieur

Une autre raison pour laquelle Christensen a eu du mal dans un passé récent est qu’il souffrait de nerfs avant les grands matchs – à tel point que cela le rendait malade, a révélé un autre ancien patron de Chelsea, Maurizio Sarri.

Sarri a remis en question la mentalité de son équipe de Chelsea après une défaite cuisante contre Arsenal en 2019 et lorsqu’on lui a demandé s’il était en colère contre Christensen, il a répondu : « Non, pas du tout. Vous savez très bien que le jour du match, il a toujours mal au ventre. Je ne connais pas la raison mais je pense qu’il est très nerveux et qu’il a dû aller aux toilettes donc je ne sais pas quoi dire.

Le Times a également rapporté que le défenseur en disgrâce s’est levé et est parti environ 75 minutes après que Sarri a utilisé son dernier remplacement – ​​une décision qui, sans surprise, a irrité les fans de Chelsea.

getty images

Sarri a remis en question la mentalité de Christensen pendant son année à Stamford Bridge

Sous Frank Lampard la saison dernière, Christensen est tombé en disgrâce et n’a fait que 17 apparitions.

Kurt Zouma, qui a été débarqué à West Ham pour 30 millions de livres sterling cet été, a été favorisé devant lui.

Ses performances sous Tuchel, cependant, ont été incroyables.

“Il aime Chelsea, c’est un garçon de Chelsea de l’académie”, a déclaré l’Allemand à propos du joueur après le tirage au sort de Liverpool. «Il se sent en confiance, c’est un excellent défenseur et un excellent gars. Il grandit en personnalité et en confiance en lui.

Les superbes performances de Christensen ont même vu Thiago Silva – le meilleur défenseur de Chelsea la saison dernière – tenu à l’écart.

Il n’est pas étonnant que le club ait proposé au défenseur central un nouveau contrat de quatre ans, qui devrait être officiellement annoncé dans un proche avenir.