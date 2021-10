Superacció se prépare avec Head et Marnaton pour la dernière édition

29/10/2021 à 18:10 CEST

Chez HEAD, ils se préparent déjà à faire du bénévolat avec Marnaton et Superacció. Le prochain Samedi 30 octobre, nous célébrerons à Barcelone (Canal Olímpic la dernière édition de ce 2021.

La meilleure chose est qu’ils ne le feront pas encore une fois, puisque Head collaborera avec Superacció. Cette initiative a été lancée lorsque l’entreprise a fait une don de combinaisons à Superacció au printemps, et depuis, son engagement est resté ferme auprès des jeunes et de leurs besoins.

La collaboration encourage tous les participants à faire don de leur ancienne combinaison. De cette façon, ils pourront obtenir, grâce à Marnaton, une remise de 5 € dans n’importe quel Marnaton du saison prochaine 2022 auquel ils souhaitent participer. De plus, s’ils achètent une nouvelle combinaison dans le magasin TRI FOR FUN, ils recevront des lunettes ZOGGS en cadeau.

Ensuite, les combinaisons seront utilisées par les jeunes de l’association, qui sera chargé de leur donner une seconde vie et de les utiliser pour toutes les activités qu’ils développent et si nécessaires à la méthodologie Superacció.

Avec cette initiative, ils veulent que ces jeunes comprennent le sens de la seconde chance et l’importance de donner de l’utilité et de la valeur à ce qui le mérite.

De Superacció et HEAD, ils se sentent fiers et reconnaissants des initiatives et collaborations comme celles-ci et, compter sur Marnaton pour promouvoir et faire confiance à ce projet.