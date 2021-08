“Superbad” avec Bill Simmons, Chris Ryan et Sean Fennessey

Photos de Colombie

Bill, Chris et Sean célèbrent le 200e épisode de “The Rewatchables” avec un classique de la comédie mettant en vedette McLovin, un donneur d’organes de 25 ans.

Bill Simmons, Chris Ryan et Sean Fennessey de The Ringer s’assoient et mangent leur dessert seuls comme s’ils baisaient Steven Glansberg pour célébrer 200 épisodes de The Rewatchables. Ils revivent la comédie classique Superbad de 2007 avec Jonah Hill, Michael Cera et Christopher Mintz-Plasse.

Producteur : Craig Horlbeck

