Superbe ferme géorgienne nommée Maison de l’année sur Grand Designs

Le gagnant a été annoncé mercredi soir (Photo : Paul Riddle/Channel 4)

Une magnifique ferme géorgienne qui a pris plus d’une décennie pour être restaurée dans un « travail d’amour » a été nommée Maison de l’année.

House on the Hill, une extension de ferme du Gloucestershire, a été révélée gagnante dans l’épisode final de la série Grand Designs: House of the Year de Channel 4 mercredi soir.

Les propriétaires David et Jenny ont converti la ferme de trois étages en une galerie pour abriter leur collection d’art, tout en ajoutant une nouvelle aile de deux étages intégrée à la colline.

Le prix annuel est décerné par le Royal Institute of British Architects (Riba) à la meilleure nouvelle maison d’architecte du Royaume-Uni.

Le président de Riba, Simon Allford, a déclaré : « Cette conception géométrique fusionne habilement l’ancien et le nouveau – reliant deux architectures séparées par plus de 300 ans.

« Intrigante et distinguée, House on the Hill est le résultat impressionnant d’une collaboration de 10 ans entre les propriétaires et leur architecte. C’est un travail d’amour extraordinaire sous forme architecturale.

Le résultat a été annoncé mercredi soir (Photo : Paul Riddle Photographer Limited)



House on the Hill a séduit les juges (Photo: Steve Morgan)

« Chaque détail a été méticuleusement étudié et d’une finition exquise, ce qui en fait une maison vraiment remarquable qui met en valeur son cadre unique. »

La ferme restaurée du XVIIIe surplombe la vallée de la Wye dans une région d’une beauté naturelle exceptionnelle.

Les propriétaires de House on the Hill ont déclaré: «Notre projet était un projet très long, donc la relation client et architecte devait être une relation de confiance mutuelle.

La maison est construite dans une région d’une beauté naturelle exceptionnelle (Photo : Paul Riddle Photographer Limited)

« L’interaction de la maison et de ses jardins avec les environs plus larges offre une source de plaisir en constante évolution.

«La maison est dans une zone de beauté naturelle exceptionnelle et la maison et le paysage se complètent. Revenir à la maison après une période d’absence, c’est renouveler notre admiration pour le projet.

L’architecte Amin Tahahair, du jury de la Maison Riba de l’année 2021, a déclaré: » Quelques décennies en préparation … Le jury a estimé qu’Alison Brooks Architects avait appliqué son long processus de recherche pour décomposer subtilement la grille rigide et prévisible dans l’espace avec une inflexion douce. ‘

Un digne gagnant (Photo : Paul Riddle Photographer Limited)



La maison a été convertie pour abriter une impressionnante collection d’art (Photo : Paul Riddle Photographer Limited)

La série en quatre parties de Grand Designs: House of the Year présentait sept propriétés présélectionnées, dont un château d’eau en acier des années 1950 qui avait été converti en une maison dans la campagne de Norfolk.

Brooks a ajouté : » C’est un véritable honneur de remporter la Maison de l’année Riba parmi une liste de projets de grande qualité.

Plus : Grands designs



«Je considère les commandes de maisons privées comme une occasion rare de tester de nouvelles idées sous une forme concentrée – elles sont l’équivalent construit de la rédaction d’un essai.

« Donc, cette distinction témoigne de la conviction de mon client dans la valeur de l’architecture et de sa volonté d’embrasser le nouveau. »

Grand Designs: House of the Year est disponible en streaming sur All4.

