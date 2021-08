in

Superbe silhouette, Maribel Guardia est sensationnelle dans une jolie robe | INSTAGRAM

Ça ne fait aucun doute que jolie Oui talentueuse Maribel Guardia, jour après jour, surprend au maximum son fidèle public dans le réseaux sociaux, tout comme cela vient de se produire avec son post le plus récent sur Instagram, où il a l’air formidable, même mieux qu’une jeune fille.

L’air totalement spectaculaire, le charismatique conducteur de la télé Elle a décidé de se tenir de profil et avec son visage de face, très fière, exhibant sa silhouette époustouflante et ses longs et beaux cheveux, elle a totalement surpris son public fidèle car cet angle la favorise vraiment beaucoup.

Nous savons que depuis le début de l’isolement social, en raison de la contingence sanitaire mondiale, le belle actrice Il s’est consacré chaque jour, sans faute, à écrire de belles paroles et des messages importants d’encouragement, d’empathie et d’énergie positive, afin de rendre un peu plus supportable la grave situation sanitaire que nous vivons dans le monde.

Ainsi, pour cette splendide image, le mère de Julián Figueroa Il a décidé de ravir l’élève de ses admirateurs, et par la même occasion de laisser un beau message pour tous, celui cette fois-ci était le suivant : “Fais ce que tu veux faire avant que ça devienne ce que tu aurais aimé faire. “

La pièce de divertissement a été publiée sur son profil il y a quelques heures à peine et a rassemblé plus de 89 000 likes, ainsi que des centaines de commentaires qui la flattent et la remercient pour ses belles paroles, certains prétendant même qu’elle est l’amour de son vie.

La charmante robe imprimée de style Versace lui va si bien qu’il semble qu’elle a été faite juste pour elle, combinant parfaitement sa tenue avec une paire de belles baskets rouges, avec des clous dorés, tout à fait dans le style de la robe.

De plus, cette pièce textile spectaculaire met en valeur la magnifique silhouette du modèle également, ainsi que ses jambes sont totalement sensationnelles, comme d’habitude, et comme ses fans adorent la voir.

Comme nous le savons, il a également remplacé les caméras de télévision par celles qui sont désormais chargées de capturer son mannequinat pour les différentes marques avec lesquelles il travaille sous forme de promotion et de divertissement.