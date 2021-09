Superbe stratégie de triangle RPG Switch Tactics disponible le 4 mars 2022

Capture d’écran : Square Enix / Nintendo

Le jeu de tactique Square Enix anciennement connu sous le nom de Project Triangle Strategy est maintenant officiellement connu sous le nom de…Triangle Strategy. Il sort le 4 mars 2022 sur Nintendo Switch. Square Enix a annoncé la nouvelle lors du Nintendo Direct d’aujourd’hui. Voici une bande annonce :

Triangle Strategy est apparu plus tôt cette année lors de la vitrine éclatante de Nintendo en février. Arborant un style artistique “2D-HD” similaire à celui de jeux comme Octopath Traveler et un gameplay tactique typique de quelque chose comme Fire Emblem ou Final Fantasy Tactics, les fans du genre ont été intrigués. Plus tard dans la journée, Square Enix a rendu une démo disponible pour le jeu. J’y ai joué et j’ai adoré.

Lire la suite: Project Triangle Strategy vient de devenir l’un de mes jeux les plus attendus

Si vous avez déjà joué à un RPG tactique, vous avez probablement joué à quelque chose comme Stratégie triangulaire : vous déplacez à tour de rôle des unités sur un champ de bataille basé sur une grille. Les unités brandissant des épées et des armes à courte portée doivent être adjacentes aux adversaires pour attaquer. Les archers et les mages peuvent attaquer à distance. Tu sais, bon vieux RPG tactique de retour en arrière.

Mais il y avait quelques rides nettes qui ont aidé Triangle Strategy à se démarquer. Le coup de poignard dans le dos, pour sa part, joue un rôle énorme dans le jeu. À la fin de chaque tour, vous décidez de la direction dans laquelle les unités font face. De plus, si vous finissez par prendre un adversaire entre deux de vos unités, vous pouvez faire des dégâts supplémentaires. Le résultat est un jeu tendu dans lequel le mouvement le plus important que vous puissiez faire se produit à la fin de votre tour.

Il y a aussi une intrigue pleine d’intrigues de cour, de conflits géopolitiques complexes et suffisamment de noms propres pour remplir une page wikipedia de Destiny. Entre les batailles, vous pouvez voter sur des décisions cruciales (par exemple, remettre votre ami pour une paix facile ou le garder en sécurité pour l’honneur et parce que c’est la bonne chose à faire, vous vous branlez). Mais vous devez aussi convaincre votre parti de vous suivre. Euh, la démocratie, non?

Après la démo, Square Enix a interrogé les joueurs sur les fonctionnalités qu’ils souhaiteraient voir ajoutées dans le jeu final. Ils ont écouté et intègrent plusieurs modifications demandées, notamment les commandes de la caméra, les paramètres de difficulté et la possibilité de faire défiler vers le haut et de voir le dialogue plus tôt dans une conversation.