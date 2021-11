SuperBottom lève Rs 3,5 crore de dette de capital-risque auprès d’Alteria Capital

SuperBottoms est une première marque durable en ligne de couches lavables et de produits pour bébés réutilisables.

La marque Babycare SuperBottoms a levé 3,5 crores de roupies en financement par emprunt à risque d’Alteria Capital. Selon l’entreprise, le financement sera utilisé pour élargir son portefeuille de produits afin de répondre à la demande croissante de produits innovants et durables pour les bébés et les enfants. Superbottoms s’est récemment aventuré dans le segment des enfants avec des sous-vêtements en modal pour enfants en plus du détergent en feuille durable. « Nous sommes devenus une marque très appréciée grâce à l’immense confiance que les clients accordent à nos produits durables innovants, de haute qualité et sans compromis. Maintenant, nous voulons élargir notre portefeuille de produits pour atteindre une base de clients plus large et prolonger le cycle de vie des clients avec nous. Nous sommes vraiment très enthousiasmés par le partenariat avec Alteria Capital », a déclaré Pallavi Utagi, fondateur de Superbottoms.

À ce jour, SuperBottoms a levé 2,7 millions de dollars auprès de DSG Consumer Partners et de Saama Capital en plus du financement de démarrage de Titan Capital et Venture Catalysts. Parent Tribe by SuperBottoms a une communauté très engagée de plus de 50 000 parents sur Facebook, connectant des clients super passionnés de la marque sur la plateforme. « Nous avons suivi de près leur croissance au cours des dernières années et avons vu le véritable amour de la marque qu’elles suscitent. Leurs produits et leur orientation client sont par excellence et nous donnent une grande confiance », a déclaré Ankit Agarwal, partenaire d’Alteria Capital.

Alteria Capital est un fournisseur de dette à risque avec 2 800 crores de roupies répartis sur deux fonds. Alteria a soutenu Rebel Foods, Dealshare, BharatPe, Lendingkart, Zestmoney, Dunzo, Mensa Brands, Spinny, Stanza, Melorra, Mfine, Cars24, Loadshare, LBB, Beato, Maverix, Country Delight, Clover, Happay, Cropin, Exotel, Onco, Nua, Damensch, Bombay Shirt Company, Sunstone Eduversity et Universal Sportsbiz, entre autres. Outre la dette à risque, elle gère Alteria Activate, un programme pionnier qui réunit le meilleur des entreprises indiennes et des startups indiennes, pour collaborer et s’entraider face aux défis stratégiques, opérationnels et technologiques.

